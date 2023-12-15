SWOIIA поділилась треком для Нацвідбору Євробачення-2024

15 грудня 2023 11:32 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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SWOIIA поділилась треком для Нацвідбору Євробачення-2024
SWOIIA
Пресслужба

Артистка SWOIIA запрем’єрила трек «Little Angels», з яким вона була обрана до лонглисту на Нацвідбір Євробачення 2024.

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Зараз разом з іншими учасникам у голосуванні в Дії артистка бореться за можливість стати 11-м фіналістом Нацвідбору Євробачення-2024. Новий трек співачки SWOIIA присвячується українським дітям, на чиї долі нині випадає безліч надскладних і зовсім недитячих випробувань. Адже багато з них було цинічно викрадено і вивезено з рідної країни.

«Little Angels» – пісня про все те, що щодня доводиться проходити маленьким янголятам, про їх викрадене дитинство.

Зараз наші українські діти та тисячі дітей по всьому світу стикаються з надскладними і зовсім недитячими випробуваннями, долаючи їх із надзвичайною сміливістю, яка властива навіть не всім дорослим. Я захоплююсь українськими жінками, а саме українськими матерями, які зараз намагаються захистити найдорожче, що у них є, своїх дітей.
 

Сама співачка родом із Донеччини, де не була з 2014 року, і вона мріє повернутись в український Донецьк.

Донецьк – це місце, де я робила свої перші кроки у творчості ще зовсім маленькою дівчинкою. І тепер моє серце розривається, знаючи, скільки українських дітей було викрадено і насильно відправлено на російську сторону з наших прифронтових територій. І я молюсь, щоб усі ці діти змогли повернутись додому! Я вірю, що теж вже зовсім скоро потраплю в український Донецьк!

Вже зараз можна проголосувати в застосунку Дія за те, щоб SWOIIA стала одинадцятою учасницею Нацвідбору на Євробачення-2024 і отримала можливість представити Україну на цьому пісенному конкурсі.

Я хочу, щоб увесь світ почув про ці недопустимі речі, які росія робить з українськими дітьми, – про те, як вони крадуть наше майбутнє, про те, як вони розлучають родини, я хочу, щоб увесь світ знав правду, – емоційно коментує співачка.

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