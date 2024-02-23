DDEVA — «Рідні люди»: емоційний трек-присвята тим, кого забрала ця війна

23 лютого 2024 11:52 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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DDEVA — «Рідні люди»: емоційний трек-присвята тим, кого забрала ця війна
DDEVA – «Рідні люди»: емоційний трек-присвята тим, кого забрала ця війна
Пресслужба

Напередодні другої річниці з початку повномасштабної війни популярна виконавиця DDEVA випускає новий сингл «Рідні люди», значення якого у прямому сенсі буде важливим для більшості українців.

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Авторка та виконавиця з Дніпра у цей символічний та важкий для нас час випускає трек, присвячений її другу, який став одним з тих, хто загинув, захищаючи нашу з вами свободу.

«Рідні люди — це пісня-присвята, яка була написана в пам'ять про друга нашої сім'ї, хрещеного батька нашої дочки, священника, батька двох дітей – Богдана Каплуна, який пішов на війну та загинув, захищаючи нашу землю, – пояснила артистка.

DDEVA живе та працює у Дніпрі – прифронтовому місті, яке майже кожного дня страждає від ворожих атак. Досвіду переживання подій 2022–2024 років присвячені її минулі пісні, зокрема хіт-сингл «Море». Але трек «Рідні люди» має особливе значення, як і для артистки особисто, так і для кожного з нас. 

Немає жодної родини, котру б не торкнулася війна. Серед наших знайомих чи родичів є люди, яких вже з нами немає, і це неймовірні люди. Це цвіт нашої нації, це герої, які залишаться в наших серцях назавжди! В образі Богдана ми хочемо згадати кожного, хто загинув на цій війні, бо всі вони наші рідні люди, — заявила DDEVA.

Через емоції, спогади та біль пісня записувалася дуже довго. Виконавиця не могла закінчити трек два місяці. Артистка буквально не мала змоги доспівати свої партії через розпач і сльози. Тож емоції, які ви відчуєте в цьому треку, є повністю справжніми. 

Пісня «Рідні люди» покликана виразити увесь біль, шок та розпач від втрати близьких. DDEVA сподівається, що її трек дозволить пережити ці емоції та жити далі, заради тих, хто потребує нашої любові та уваги зараз. 

Послухати пісню-присвяту нашим загиблим героям можна вже зараз на усіх стримінгових майданчиках

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