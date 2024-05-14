Olena Usenko презентує роботу про токсік-стосунки та анонсує дебютний альбом

24 травня молода співачка та зірка JESC 2021 Olena Usenko презентує свій дебютний альбом «7 кроків».

Сьогодні артистка презентує перший сингл із дебютної платівки, що репрезентує емоційність всього релізу та поп-рок жанр роботи.

«Допоможи» – перший сингл з дебютного альбому співачки Olena Usenko. Це дарковий енергійний сингл, який поєднує мінімалістичний поп у куплетах із розривним рок-приспівом. Це хітове поєднання поп та рок-музики, що гармонійно підсилюють сенс пісні та передають всю емоційність лірики. Це пісня про втечу від токсичного кохання та найважчі переживання під час розриву цих стосунків.

Варто зазначити, що в дебютному альбомі Olena Usenko буде розповідати про життя сучасної дівчини, яка проживає своє життя на повну та не боїться своїх почуттів та емоцій. В релізі артистка планує стати голосом жінок сьогодення, яка поєднує в собі силу та феменізм разом із тендінтністю та романтичністю.

Сингл «Допоможи» – це крик душі. Ця пісня про момент коли навіть у власній шкірі стає тісно, коли думки не дають спати, хочеться втекти від усіх проблем і забути назавжди про існування спільного минулого з людиною, яка тягне на саме дно. Далі приходить усвідомлення того, що саме тримає ноги прикутими до землі і знаходиться шлях до звільнення. Іноді рішення відпустити і рухатися далі дуже болісне, але саме цей крок допоможе відчути справжню свободу і принесе з собою щасливе майбутнє, – ділиться співачка.

Разом із піснею артистка презентувала відеокліп. Режисер відео – JACE51. Відеокліп знятий в жанрі психологічного кінематографу. В роботі Олена проявила себе як акторка, яка емоційно тонко передала весь спектр емоцій дівчини, яка переживає розставання.