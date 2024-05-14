Olena Usenko презентує роботу про токсік-стосунки та анонсує дебютний альбом

14 травня 2024 13:30 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Olena Usenko презентує роботу про токсік-стосунки та анонсує дебютний альбом
Olena Usenko презентує роботу про токсік-стосунки та анонсує дебютний альбом
Пресслужба

24 травня молода співачка та зірка JESC 2021 Olena Usenko презентує свій дебютний альбом «7 кроків».

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Сьогодні артистка презентує перший сингл із дебютної платівки, що репрезентує емоційність всього релізу та поп-рок жанр роботи.

«Допоможи» – перший сингл з дебютного альбому співачки Olena Usenko. Це дарковий енергійний сингл, який поєднує мінімалістичний поп у куплетах із розривним рок-приспівом. Це хітове поєднання поп та рок-музики, що гармонійно підсилюють сенс пісні та передають всю емоційність лірики. Це  пісня про втечу від токсичного кохання та найважчі переживання під час розриву цих  стосунків.

Варто зазначити, що в дебютному альбомі Olena Usenko буде розповідати про життя сучасної дівчини, яка проживає своє життя на повну та не боїться своїх почуттів та емоцій. В релізі артистка планує стати голосом жінок сьогодення, яка поєднує в собі силу та феменізм разом із тендінтністю та романтичністю.

Сингл «Допоможи» – це крик душі.  Ця пісня про момент коли навіть у власній шкірі стає тісно, коли думки не дають спати, хочеться втекти від усіх проблем і забути назавжди про існування спільного минулого з людиною, яка тягне на саме дно. Далі приходить усвідомлення того, що саме тримає ноги прикутими до землі і знаходиться шлях до звільнення. Іноді рішення відпустити і рухатися далі дуже болісне, але саме цей крок допоможе відчути справжню свободу і принесе з собою щасливе майбутнє, – ділиться співачка.
 

Разом із піснею артистка презентувала відеокліп. Режисер відео – JACE51. Відеокліп знятий в жанрі психологічного кінематографу. В роботі Олена проявила себе як акторка, яка емоційно тонко передала весь спектр емоцій дівчини, яка переживає розставання.  

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