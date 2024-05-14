Відомі українки обʼєднали зусилля на допомогу дітям з інвалідністю з Кривого Рогу

Відомі українки обʼєднали зусилля на допомогу дітям з інвалідністю з Кривого Рогу

Як відбувся другий благодійний жіночий бранч.

CHARITY EVENT у форматі нетворкінг-бранчів повернулися! Цього разу журнал GLORY та БФ «Народжені перемагати» влаштували благодійний жіночий бранч на тему: «Мистецтво бути жінкою», який відбувся у відомому столичному ресторані Boho. Метою заходу став збір на допомогу чотирьом дітям з інвалідністю з Кривого Рогу, якими опікується жінка-пенсіонерка, в той час коли її рідний син захищає Україну в лавах ЗСУ.

Цього разу на гостей очікували цілий калейдоскоп із виступів зіркових спікерів, серед яких відома фітнес-експертка та телеведуча каналу СТБ Марина Боржемська, головна редакторка журналу Marie Claire Ірина Татаренко, засновниця EdiMedia Ukraine, журналів Viva, «Єдина» Інна Гелетюк-Катющенко, фіналістка проєкту «Битва екстрасенсів», спадкова відьма Ярослава Федорова та інші.

Це вже другий івент такого формату. Організатором традиційно виступили БФ «Народжені перемагати», всеукраїнський жіночий журнал GLORY на чолі з головною редакторкою та громадською діячкою Лалою Цукерман, а цього разу співорганізатором долучилась волонтер Анастасія Шаповалова.

Зараз усі знають, що в нашій країні війна, щодня кожен свідомий громадянин донатить на ЗСУ. Цього разу ми вирішили допомогти тим, хто не менш потребує допомоги, – дітям з інвалідністю, які не мають змоги самостійно себе забезпечувати. На сьогодні у цій родині ситуація склалась таким чином, що ці діти потребують памперсів, засобів гігієни, спеціального дитячого харчування, круп та життєво-необхідних медикаментів. Саме заради цього ми організували наш благодійний жіночий бранч, де 100% коштів іде на закриття збору. Ми раді, що в цей складний час в нас є можливість обʼєднувати жінок заради добрих справ. Бо ж бути жінкою – це мистецтво. А бути сучасною українською жінкою – це вміння поєднувати в собі силу і ніжність, вміння брати на себе не лише жіночі обовʼязки та допомагати тим, кому ця допомога потрібна, – кажуть організатори.

На гостей чекала актуальна та корисна інформація, унікальні лайфхаки та практики від зіркових спікерів, цінні подарунки від партнерів, смачні частування від ресторану Boho. Пригощання ігристим вином Latinium Rose від винного партнера Latinium. Водний партнер Avalon.

Сюрпризом для гостей на початку бранчу став виступ скрипаля відомого гурту PROBASS ∆ HARDI Назарія Павлюка, який розпочав офіційну програму бранчу віртуозною грою на скрипці.

Згодом під його проникливий акомпанемент ексклюзивно для гостей CHARITY BRUNCH зачитала власні вірші організаторка події Лала Цукерман. Цей творчий тандем викликав у присутніх шалені оплески зі сльозами на очах у багатьох присутніх.

Першою до гостей вийшла популярна фітнес-експертка та телеведуча каналу СТБ Марина Боржемська, розказавши про те, чому спорт – невідʼємна частина нашого життя, здоровʼя та краси, мотивуючи всіх гостей до здорового способу життя. Завдяки тренерській діяльності Марини Боржемської сотні тисяч українок вже покращили свій фізичний та ментальний стан.

Яскрава фіналістка проєкту «Битва екстрасенсів», найвідоміша спадкова відьма України Ярослава Федорова виступила з лекцією про те, чому варто йти за своєю мрією і як це магічно змінює життя людини, надихнувши присутніх більше прислухатися до своїх бажань і йти за покликом серця.

Продовжила тему жіночого розвитку відома психологиня з 28-річним досвідом, трансформаційний коуч, ментальний терапевт Олена Рута та розповіла про жіночу самоцінність та проявлення. В кінці лекції давши ефективну практику для присутніх, яка допомагає відчути свою цінність та розкрити свій потенціал.

В музичній паузі між блоками лекцій спікерів для гостей заспівала кавер на пісню Кузьми Скрябіна «Мовчати» артистка школи естрадного виконавства «Dream School», переможниця різноманітних українських та міжнародних конкурсів, фіналістка «Чорноморських ігор–2021» юна виконавиця MartA.

Про силу особистого бренду жінки – чому саме сьогодні важливо його розвивати, розповіла для чарівних гостей заходу експертка в медіа, комунікаціях та PR з 20-річним досвідом, власниця EdiMedia Ukraine (бренди VIVA! Україна, «Єдина», 4mama.ua та ін.) Інна Гелетюк-Катющенко, наголосивши на тому, наскільки зараз важливо для жіночих спільнот обʼєднуватися і колаборуватися.

Продовжила цей блок бізнес-коуч та інфлюенсер Тетяна Аборонок, яка поділась із присутніми цінним досвідом та лекцією на тему: «5 ефективних кроків для масштабування у ТікТок чи як за 16 днів отримати 10 тисяч підписників?», надихнувши жінок розвиватися в соціальних мережах.

А для тих, кому заважає розвивати невпевненість у собі виступила мультиінноваторка, телеведуча, коуч, авторка проєкту «Думка дня», багатодітна мама Марина Арістова, яка розповіла про синдром самозванця та дала цінні поради, як прокачати в собі впевненість.

Головна редакторка популярного жіночого журналу Marie Claire Ірина Татаренко захопила увагу глядачів своїм виступом та лекцією у форматі сторітелінгу про тайм-менеджмент сучасної жінки, та розповіла на своєму прикладі як встигнути все.

Засновниця українського преміального парфумерно-косметичного бренду INRO Ольга Саєнко завершила лекційний блок цікавим виступом та унікальними порадами та секретами вибору ароматів, розвіявши багато поширених міфів на цю тему.

Неймовірну музичну атмосферу фіналу бранчу створила ніжна та романтична співачка Domiy – виконавиця хітів «Нагадай», «З тобою тепло так», якій підспівували всі в залі та викликали артистку на біс!

За конферанс відповідав харизматичний і талановитий Макс Леонов – головний танцмейстер Віденського балу, переможець «Танців з зірками-2020», зірковий хореограф.

Серед гостей були помічені відома режисер-постановник Ірина Дюденко, танцівниця та переможниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова, телеведуча Світлана Вольнова з донькою Аннет, харизматичні фіналістки телепроєкту «Майстер Шеф» Юлія Шолудько та Ірина Бактиая, громадська діячка Анна Малиновська та інші яскраві представниці української культурної та бізнес-сфер.

Під час бранчу відбувся розіграш подарунків від партнерів – трьох сертифікатів від ресторану Boho, двох наборів енергетичних напоїв від Avalon та персональної публікації на сайті GLORY. Кожна гостя отримала подарунки від преміальних косметичних брендів INRO та AG Skin, а також флористичної компанії SunMarino.

Нагадаємо, минулого разу на благодійному жіночому бранчі «Апґрейд по-жіночому» від журналу GLORY та БФ «Народжені перемагати» збирали на допомогу притулку Анастасії Тихої для собак-спинальників. За підтримки ТМ «Мій улюбленець» ФОП Плевако С. вдалося передати майже 2 тони сухого корму.

До слова, збір на допомогу чотирьом дітям з інвалідністю з Кривого Рогу триває. Долучитися до збору можна, переказавши будь-яку суму на рахунок БФ «Народжені перемагати»:

Отримувач: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАРОДЖЕНІ ПЕРЕМАГАТИ»

Ідентифікаційний код 44770169

Код Банку-одержувача 325365

Рахунок одержувача UA953253650000000260000038802

Для карток ПриватБанк: 5169 3351 0897 5646

Окрема вдячність інформаційним партнерам – 33 канал, «Єдина», Хочу, Tv.ua, Ivona, Tochka.net, WoMo, 44.ua, 13Friends

Фото: Євгеній Несін, Тетяна Говійна, Олександр Рибка