SANSA презентує літню танцювальну пісню про мрії

14 червня 2024 18:59 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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SANSA презентує літню танцювальну пісню про мрії
SANSA презентує літню танцювальну пісню про мрії
Пресслужба

Співачка SANSA презентує нову роботу – сингл «Там там там».

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Це танцювальний поп-трек, сповнений глибоких почуттів та романтичних мрій. Він відрізняється динамічними ритмами, танцювальними бітами та ретро-нотками 90-х та нульових. Це ніжна, але водночас пристрасна пісня, яка розповідає про силу кохання та мрій, які можуть змінити життя. Голос SANSA має теплий виразний тембр, що ще раз підкреслюють емоційність та душевність пісні. 

Я вклала в цю пісню історію про мрію та загадкову далечінь «там там там».  Цими простими рядками через музику я передаю те, що важко висловити словами, – ділиться SANSA.

Візуалізація треку  «Там там там» наповнена поетичними образами та легкістю. Монохромність чорно-білих кольорів, світлові прийоми та виразні елементи танцю створюють атмосферу загадковості та мрійливості. 

В це відео я закладаю меседж, що ми самі розфарбовуємо своє життя кольоровими фарбами. Коли дуже важко і немає сил піднятися – ми завжди шукаємо вихід, світло в краще. Місце, де я відчуваю себе наповненою життям і енергією, де я абсолютно щаслива – це сцена і глядач, який, як і я, вірить, що буде світло!, – розповідає співачка.

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