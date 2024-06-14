SANSA презентує літню танцювальну пісню про мрії
Співачка SANSA презентує нову роботу – сингл «Там там там».
Я вклала в цю пісню історію про мрію та загадкову далечінь «там там там». Цими простими рядками через музику я передаю те, що важко висловити словами, – ділиться SANSA.
Візуалізація треку «Там там там» наповнена поетичними образами та легкістю. Монохромність чорно-білих кольорів, світлові прийоми та виразні елементи танцю створюють атмосферу загадковості та мрійливості.
В це відео я закладаю меседж, що ми самі розфарбовуємо своє життя кольоровими фарбами. Коли дуже важко і немає сил піднятися – ми завжди шукаємо вихід, світло в краще. Місце, де я відчуваю себе наповненою життям і енергією, де я абсолютно щаслива – це сцена і глядач, який, як і я, вірить, що буде світло!, – розповідає співачка.