Ольга Старовойт презентувала дебютне відео на пісню «Непереможна»

PR 17 червня 2024 16:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Ольга Старовойт презентувала дебютне відео на пісню «Непереможна»
Ольга Старовойт презентувала дебютне відео на пісню «Непереможна»
Пресслужба

Ольга Старовойт відома своєю активною громадською діяльністю.

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Меценатка, волонтерка та мама трьох діточок презентувала нову пісню та відео «Непереможна».

Відомо, що  свій творчий шлях Оля розпочала будучи вагітною четвертою дитиною:«Вагітність — це час великих змін, натхнення та нових відкриттів. Тож у цей період я, як ніколи, відчула потужний приплив творчої енергії. Так і зʼявилася пісня «Непереможна». Кожна її нота, кожне слово відображають мої переживання і почуття, що супроводжували мене протягом останніх років.Пісня «Непереможна» стала для мене не лише музичним проєктом, а й своєрідною медитацією, можливістю зупинитися і задуматися про важливе. Ця пісня про те, як важливо вірити в себе, знаходити сили навіть у найскладніших обставинах і не здаватись.», - зізналась Оля.

«Непереможна» — це гімн жіночої сили та важливості підтримки люблячого чоловіка. Пісня нагадує нам, що ми здатні на неймовірні речі, навіть коли весь світ проти нас.

Пісню написала відома хітмейкерка Олі Полякової, Могилевської, Лободи та інших, Бажана. Відео зняв іменитий режисер Віктор Скуратовський. Незабаром Ольга Старовойт покаже інші свої роботи, які були задумані та втілені в реальність в її «магічний» період в житті.

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