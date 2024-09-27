MELOVIN та iSKra презентують пісню «Обиратиму себе», яка розірвала всі соцмережі

MÉLOVIN випустив пісню, яка була презентована на шоу «Неймовірні таланти» 4 вересня.

Незважаючи, що офіційний реліз відбувся лише наприкінці місяця, вона знайшла неабиякий відгук українських меломанів, які виклали понад 40 тисяч ТікТоків і переглянули живий виступ у соціальних мережах понад 1 млн разів! Ба більше, трек навіть встиг отримати народну назву – юзери оголосили його «Гімном всіх жінок».

За словами самого MELOVIN пісня «Обиратиму себе» була придбана у авторки Марії Чумак задовго до зйомок проєкту. Це стало виключенням для виконавця, адже в основному пісні він пише сам. Але почерк MELOVIN слухачі можуть віднайти у другому куплеті. Його музикант дописав спеціально під історію життя своєї підопічної «Неймовірних дуетів» iSKra, яка виконує пісню разом із ним.

Ця пісня – переродження і становлення моєї психіки. На щастя, обравши себе, я зробила правильний вибір. І тепер нікому не дозволяю закривати свої очі. Щоразу, коли виконую цю пісню, бачу силуети людей, які колись зробили мені боляче, але яким я вдячна, що зараз така, яка є, – поділилася iSKra.

Однак, виявилося, що «Обиратиму себе» стала особливою не лише для дівчини, а й для самого MELOVIN. Артист вже встиг назвати її «пророчою», адже вона ніби підсвітила майбутнє, у якому співаку довелося зробити важливий вибір, вибір на користь себе. Цією історією артист нещодавно поділився на своєму сольному концерті:

Мене зрадили. Це було дуже боляче. Я подякував стосункам, які тривали майже 2 роки. Відправив їх кудись далеко в минуле. І так вже вийшло, що коли я дізнався про зраду, пробачив, виявилося, що мене зрадили не один раз... Це надломило мене. Зробило боляче. Ніби кипʼяток у душу. Та на допомогу знову прийшла музика. Лише вона вміє мене лікувати, – розповів MELOVIN.

Нова пісня від MELOVIN і iSKra поєднала в собі абсолютно різні історії виконавців і має всі шанси стати маніфестом любові до себе.

«Обиратиму себе» стала сповіддю сильних за духом людей. Дійсно сильних. Це доводить вже 40 тисяч відео в ТікТок, які ви встигли зняти на пісню ще до її релізу. На них сльози, біль, визволення та неймовірна сила всередині після зробленого вірного вибору на свою користь. Все зводиться до простої істини буття. Біль – це факт. Страждання – вибір. Обирайте себе, завершуйте все те, що робить вас нещасними вже сьогодні, – прокоментував співак новий трек.