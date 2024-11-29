Ptashkin і Ne Ta випустили новий емоційний сингл «Не збудуємо»

29 листопада 2024 16:47 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Ptashkin і Ne Ta випустили новий емоційний сингл «Не збудуємо»
Ptashkin і Ne Ta випустили новий емоційний сингл «Не збудуємо»
пресс-служба

Ptashkin став вампіром у новому кліпі зі співачкою Ne Ta

Гурт Ptashkin продовжує тішити своїх шанувальників лірикою. Михайло Панчишин, лідер гурту і ветеран війни, що переміг у двох найбільших музичних конкурсах України, заспівав зі співачкою Ne Ta. 

Якщо для Михайла жанр поп-року є звичним, то для Тетяни Нестеренко (Ne Ta), яка співає у жанрі поп-музики, ця робота стала новим експериментом. 

«Я запропонував Тетяні заспівати цей сингл разом, бо знаю її з дитинства. Вона дуже музична і талановита, а ще уособлює всі хороші якості дівчини, про які йдеться у пісні», – коментує прем’єру Панчишин. 

Сингл «Не збудуємо» розповідає про проблему пошуку ідеальних стосунків. Потужний звук у поєднанні з емоційним текстом – про сильні  почуття, які виникають між людьми. 

«Ця історія – про закоханість і хімію. А ще це історія про вибір і ризики, коли наважуєшся зробити крок вперед, слухаючи своє серце.  Ми пів року відкладали реліз, бо хотіли показати її незвично і казково», – розповідає Ne Ta.

Авторами тексту до синглу стали Михайло Панчишин і Тетяна Нестеренко. Над музикою, як завжди, працювали Максим Бараник і Дмитро Михайлов. Також Дмитро став музичним продюсером роботи. 

Крім пісні виконавці презентували і відеороботу, у сюжеті якої справжня вечірка вампірів. Коментуючи прем’єру, артисти розповіли, що така ідея не випадкова і додає нові сенси до самої композиції.

«У кожного покоління є улюблені «сутінкові» герої чи персонажі з коміксів. Можливо для когось і ми можемо стати чимось подібним», – жартує Панчишин.

Цікаво, що режисером постпродакшену став Іоанн Зенков, колишній продюсер Михайла і його побратим.

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