Ptashkin накричав на співачку Ne Ta у новому кліпі: влаштували скандал

30 серпня 2024 17:13 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Ptashkin накричав на співачку Ne Ta у новому кліпі: влаштували скандал
Ptashkin накричав на співачку Ne Ta у новому кліпі: влаштували скандал

Ptashkin та Ne Ta влаштували скандал у новому кліпі.

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Михайло Панчишин - лідер гурту Ptashkin і ветеран війни, що переміг у двох найбільших музичних конкурсах України, повернувся до виконання ліричних пісень.

Їхній хіт “Невідомий герой” став символом мужності для українських захисників, а зараз музиканти представили драматичний сингл, в якому розповіли про сильне почуття закоханості. 

“Я думаю, що у всіх трапляється людина, до якої ми відчуваємо сильну емоційну залежність і готові повертатися, знаючи, що це може завдати болю. Але краще любити себе і не страждати”, - коментує прем’єру Панчишин.

Зі слів співака, текст пісні було написано ще 5 років тому і лише зараз ця історія побачить світ.

Разом з прем’єрою Панчишин повідомив і про розширення складу гурту. В колективі тепер з’явився барабанщик. Ним став Дмитро Бойченко, професійний сесійний ударник, який вже став повноцінним учасником гурту. Цікаво, що тепер всі троє музикантів, крім Михайла, родом із Запоріжжя. 

 

Окрім синглу “В передчутті” колектив презентував відео, героїнею якого стала співачка “Ne Ta”. 

“Ми з Тетяною (“Ne Ta”) знайомі вже давно. Вона створювала свої попередні треки саме на нашій студії. Я радий, що вона погодилася взяти участь у цій авантюрі і допомогла втілити у життя ідею синглу”, - розповідає Михайло.

Також Михайло Панчишин зізнається, що поява співачки у відео не випадкова і вже 4 жовтня вони презентують спільний осінній фіт.

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Ptashkin накричав на співачку Ne Ta у новому кліпі: влаштували скандал

Ptashkin накричав на співачку Ne Ta у новому кліпі: влаштували скандал
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