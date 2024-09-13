«Не говори зі злом»: зіркова прем'єра фільму у Києві

13 вересня 2024 17:03 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Не говори зі злом»: зіркова прем'єра фільму у Києві
«Не говори зі злом»: зіркова прем'єра фільму у Києві
B&H film distribution

10 вересня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ River mall відбулася прем'єра психологічного трилеру «Не говори зі злом».

На зіркову прем'єру завітали лідер гурту Ptashkin Міша Панчишин, співак та тіктокер LOGVIN, співачка Ne Ta, блогер Макс Кірєєв та інші.

 
 
 

Про фільм «Не говори зі злом»

Американська сім'я — Луїза, Бен та їхня дочка Агнес — знайомляться на відпочинку з чарівною британською парою і отримують запрошення провести вихідні в їхньому заміському маєтку. Але незабаром приємна поїздка обертається справжнім кошмаром, а гостинність господарів перетікає у невимовне зло.

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився співак та тіктокер LOGVIN: «Не говори зі злом» – це надзвичайно атмосферний трилер, який майстерно поєднує елементи жахів і психологічної драми. Вражаюча акторська гра та захоплюючий сюжет тримають у напрузі до самого кінця, змушуючи глядача задуматися над деякими темами Цей фільм варто подивитися не тільки шанувальникам жанру, а й тим, хто цінує емоційно насичене кіно з глибоким змістом».

А також співачка Ne Ta: «Фільм вражає своєю непередбачуваністю та психологічною напругою. Сюжет тримає глядача в напрузі до останньої хвилини. Сильна акторська гра та майстерно побудовані сцени створюють атмосферу страху і невизначеності. «Не говори зі злом» стане ідеальним вибором для фанатів жанру, які шукають нові враження і захопливі історії».

Дивіться фільм «Не говори зі злом» в кінотеатрах з 12 вересня.

 

 

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Ne Ta LOGVIN Не говори зі злом

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