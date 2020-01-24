Куда пойти 26 января 2020 года в Киеве: спектакль «Везде один... Свеча на ветру»

24 января 2020 14:10 Александр Кива
Куда пойти 26 января 2020 года в Киеве: спектакль «Везде один... Свеча на ветру»
Cпектакль «Везде один... Свеча на ветру»

Театр русской драмы имени Леси Украинки в воскресенье, 26 января, на 19:00 приглашает на спектакль «Везде один... Свеча на ветру».

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«Щедрая и неисчерпаемо плодородная украинская земля подарила общечеловеческому созвездию гениев неугасаемый Светоч – Тараса Шевченко, Тираноборца и Пророка, Спикера свободы, который поставил на страже у своих земляков, «рабів німих», огненное слово, а в «Заповіті» дал им призыв: «Кайдани порвіте!».

Немногие из тех, кому выпало бессмертие, достигли его такой дорогой ценой, как Тарас Шевченко. Судьба не жалела для него жесточайших испытаний и страданий. Прожил Шевченко лишь 47 лет, из них двадцать пять – в крепостном рабстве, десять – в солдатчине и ссылке. А оставшиеся – воюя с лишениями, болезнями, лелея несбывшуюся мечту о создании семейного очага, элементарного уюта в собственном доме – маленькой хатке на родине.

В нынешней театральной трактовке, вопреки многолетним хрестоматийным, заезженным декларациям и представлениям, гармонично переплетаются многие мотивы жизни Поэта и Художника: творчество, любовь, разочарование, раскаяние, ненависть, недоумение, известность и забвение, стремление постичь всё и вся…

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«…Спектакль о судьбе талантливого человека, попавшего под жернова системы. С одной стороны, она выковала его талант,  с другой – исковеркала его жизнь. Это и Шевченко, и не Шевченко, не только Шевченко. В основе – все тексты, все стихотворения Т.Г.Шевченко и воспоминания о нем. Но он был очень разным. И слабым, и сильным, и добрым, и несправедливым. Мы взяли лишь одну составляющую его личности, прежде всего, дарования, поэтому трудно настаивать на полной правдивой идентичности характера. Это, скорее, легенда о Шевченко. Хотя и основанная на фактах его жизни. Легенда об очень талантливом человеке, жизнь которого была разрушена системой. Он много знал, остро чувствовал и заслуживал большего человеческого счастья, но не сбылось.

…У каждого свой Шевченко, как и у каждого – свой Пушкин. У нас – ТАКОЙ!..», – постановщик Михаил Резникович о спектакле.

  • 26 января, 19:00
  • Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, ул.Богдана Хмельницкого, 5
  • (ст. метро  «Театральная»)

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