Лунное затмение 10 января 2020 года: что запрещено делать в этот день?

Лунное затмение 10 января 2020 года: что запрещено делать в этот день?

Лунное затмение, которое состоится в пятницу, 10 января, сохранит свое влияние на несколько дней.

В 21:10 по Киеву жители Европы, Азии и Африки смогут увидеть увлекательное астрономическое событие, очередное лунное затмение

Однако обратить на него внимание должны не только любители смотреть на небо, а и все те, кто оглядывается на лунный календарь при построении своих планов на ближайшее время.

Особенности лунного затмения

Затмение Луны считается периодом, который традиционно связывают с неприятностями и проблемами, обострением хронических заболеваний и внезапными конфликтами. Энергия, которую получает Земля, в это время становится деструктивной, она не помогает, а только мешает нам работать и жить.

Именно поэтому сделки срываются, а люди перестают друг друга понимать.

Астрологи советуют переждать несколько дней, чтобы влияние лунного затмения сошло на нет. Не рискуйте и не предпринимайте решительных действий, старайтесь вести себя сдержанно, помните, что проблемы, которые кажутся вам сейчас глобальными, могут перестать быть важными совсем скоро и абсолютно внезапно.

Напомним,