Лунное затмение 10 января 2020 года: что запрещено делать в этот день?
Лунное затмение, которое состоится в пятницу, 10 января, сохранит свое влияние на несколько дней.
Однако обратить на него внимание должны не только любители смотреть на небо, а и все те, кто оглядывается на лунный календарь при построении своих планов на ближайшее время.
Особенности лунного затмения
Затмение Луны считается периодом, который традиционно связывают с неприятностями и проблемами, обострением хронических заболеваний и внезапными конфликтами. Энергия, которую получает Земля, в это время становится деструктивной, она не помогает, а только мешает нам работать и жить.
Астрологи советуют переждать несколько дней, чтобы влияние лунного затмения сошло на нет. Не рискуйте и не предпринимайте решительных действий, старайтесь вести себя сдержанно, помните, что проблемы, которые кажутся вам сейчас глобальными, могут перестать быть важными совсем скоро и абсолютно внезапно.
Напомним,