Лунное затмение в ноябре 2020: где и когда смотреть, как повлияет на человека
В конце ноября нас ждет впечатляющее астрономическое и астрологическое явление, лунное затмение.
Затмение Луны в ноябре 2020 пройдет 30 числа, оно будет теневым.
Астрологи считают, что затмение будет оказывать влияние на людей на протяжении месяца.
Лунное затмение 30 ноября 2020: точное время
Полутеневое затмение Луны, к сожалению, не будет таким зрелищным, как можно подумать. Астрономическое событий можно наблюдать без оптических приборов, заметив, что яркость спутника уменьшилась, а уголок ночного светила потемнел (будет ощущение, что он растворился в облаках). Однако жители Украины наблюдать за затмением не смогут, оно начнется в 11:43 дня.
- Увидеть затмение можно в Восточной Евразии, Северной Америке и Австралии.
Лунное затмение в ноябре: как повлияет на людей?
Астрологи традиционно советуют столь яркие астрологические события переживать тихо и без лишних эмоций.
Этот день можно посвятить подведению итогов, ведь скоро Новый год.
Повышаются риски ураганов, ухудшения погоды, нежелательно отправляться в путешествия, особенно на водном или воздушном транспорте.
Кроме того, придерживайтесь таких запретов:
1. Не начинайте новых дел.
2. Не меняйте профессию и не переходите на новую работу.
3. Не берите на себя дополнительные обязанности.
4. Не подписывайте важных договоров, не заключайте сделок.
Напомним,