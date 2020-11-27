Лунное затмение в ноябре 2020: где и когда смотреть, как повлияет на человека

27 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
Лунное затмение в ноябре 2020: где и когда смотреть, как повлияет на человека
Лунное затмение в ноябре 2020: где и когда смотреть, как повлияет на человека
pixabay.com

В конце ноября нас ждет впечатляющее астрономическое и астрологическое явление, лунное затмение.

Затмение Луны в ноябре 2020 пройдет 30 числа, оно будет теневым.

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Лунное затмение попадет на Полнолуние, а Солнце, Земля и Луна в это время окажутся на одной прямой. Затмение будет спровоцировано тем фактом, что сама Земля отбросит тень на свой спутник. Именно поэтому затмение называют теневым.

Астрологи считают, что затмение будет оказывать влияние на людей на протяжении месяца.

Лунное затмение 30 ноября 2020: точное время

Лунное затмение в ноябре 2020: где и когда смотреть, как повлияет на человека / pixabay.com

Полутеневое затмение Луны, к сожалению, не будет таким зрелищным, как можно подумать. Астрономическое событий можно наблюдать без оптических приборов, заметив, что яркость спутника уменьшилась, а уголок ночного светила потемнел (будет ощущение, что он растворился в облаках). Однако жители Украины наблюдать за затмением не смогут, оно начнется в 11:43 дня.

  • Увидеть затмение можно в Восточной Евразии, Северной Америке и Австралии.

Лунное затмение в ноябре: как повлияет на людей?

Астрологи традиционно советуют столь яркие астрологические события переживать тихо и без лишних эмоций.

Этот день можно посвятить подведению итогов, ведь скоро Новый год.

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Если вы страдаете от гипертонической болезни, измеряйте давление чаще, чем обычно.

Повышаются риски ураганов, ухудшения погоды, нежелательно отправляться в путешествия, особенно на водном или воздушном транспорте.

Кроме того, придерживайтесь таких запретов:

1. Не начинайте новых дел.

2. Не меняйте профессию и не переходите на новую работу.

3. Не берите на себя дополнительные обязанности.

4. Не подписывайте важных договоров, не заключайте сделок.

Лунное затмение в ноябре 2020: где и когда смотреть, как повлияет на человека / pixabay.com

Напомним,

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