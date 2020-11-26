Лунный календарь стрижек в декабре 2020 года
26 ноября 2020 23:00
Лунный календарь стрижек на декабрь 2020: позитивные и негативные дни
pixabay.com
Эзотерики и астрологи считают, что положение Луны на небе влияет на состояние волос и результат стрижки.
волосами приобретают особенную актуальность в декабре, ведь пора готовиться к самой важной ночи этого года! Чтобы ваши локоны выглядели идеально в Новый год (и не только), выбирайте для похода к парикмахеру правильные дни!
Благоприятные дни для стрижки в декабре:
- 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 декабря.
Напомним,