Лунный календарь стрижек в декабре 2020 года

26 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек в декабре 2020 года
Лунный календарь стрижек на декабрь 2020: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Эзотерики и астрологи считают, что положение Луны на небе влияет на состояние волос и результат стрижки.

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Стрижки, укладки и ухаживающие процедуры за волосами приобретают особенную актуальность в декабре, ведь пора готовиться к самой важной ночи этого года! Чтобы ваши локоны выглядели идеально в Новый год (и не только), выбирайте для похода к парикмахеру правильные дни! 

Благоприятные дни для стрижки в декабре:

  • 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 декабря. 

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Желательно для любых процедур, связанных с волосами, выбирать дни, когда Луна растет. Фазы убывания, новолуния и полнолуния могут принести в вашу жизнь неприятности, если избавитесь от локонов в это время. 

Напомним,

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