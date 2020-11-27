Лунный календарь: гороскоп на 27 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
27 ноября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца означает финансовую стабильность и материальное благополучие. Вы многое успеваете и способны одновременно заниматься несколькими вещами. Получение дохода за проделанную работу происходит быстро.
Хорошо продвигаются дела, связанные с материальными ценностями, а главная опасность периода — лень.