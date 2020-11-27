Лунный календарь: гороскоп на 27 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

27 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 27 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Читайте такжеГороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Тельца означает финансовую стабильность и материальное благополучие. Вы многое успеваете и способны одновременно заниматься несколькими вещами. Получение дохода за проделанную работу происходит быстро. 

Хорошо продвигаются дела, связанные с материальными ценностями, а главная опасность периода — лень. 

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Одиннадцатый лунный день нельзя назвать благоприятным для личных и романтических отношений. Повышается вероятность конфликтов, в деловой сфере есть риск разногласий. Отлично, если вы сможете посвятить свое время благотворительности или помочь близким людям.

Облако тегов

лунный календарь гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020: позитивные и негативные дни
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020: позитивные и негативные дни
Гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Папа рулит: смотреть 42 серию онлайн (эфир от 27.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 42 серию онлайн (эфир от 27.11.2020)
Слепая 2 сезон: чем опасны отредактированные фото
Анонсы на ТВ

Слепая 2 сезон: чем опасны отредактированные фото

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK