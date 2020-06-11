Кольцевое солнечное затмение 2020: дата, могут ли увидеть украинцы

Кольцевое солнечное затмение 2020: дата, могут ли увидеть украинцы

Кольцевое солнечное затмение произойдет 21 июня.

Солнечное затмение максимально четко смогут увидеть жители Южной Азии, Африки, Северной Австралии. Однако и в Украине его тоже можно будет пронаблюдать 21 июня, хотя и с несколько меньшей выраженностью.

Чтобы не пропустить такое событие, подготовьте все необходимые инструменты к 9:40 по киевскому времени.

Полная фаза кольцевого затмения продлится всего 38 секунд.

В этот день затмение состоится из-за того, что Луна окажется между Землей и Солнцем. Она затмит его свет, но поскольку с Земли Солнце кажется большим, чем Луна, останется кольцо света, из-за чего затмение и получило название.

Следующее кольцевое затмение пройдет лишь 13 июля 2075 года.

Помните, что смотреть на Солнце без защиты опасно, можно получить ожег сетчатки.

Напомним,