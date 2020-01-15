Полный календарь лунных и солнечных затмений на 2020 год
2020 год порадует большим количеством интересных астрономических и астрологических событий.
Луна и Солнце влияют на наше настроение, продуктивность и состояние здоровья, поэтому астрологи советуют взять на заметку календарь затмений на 2020 год.
Ведь именно затмения считаются очень мощными событиями, которые могут как помочь добиться успеха, так и помешать в важном деле.
Солнечное затмение может привести к обострению проблем с сердечно-сосудистой системой, а также других хронических заболеваний. Следует воздержаться от активной физической работы, полезным будет отдых без стрессов.
Солнечные и лунные затмения: календарь
- 5 июня 2020 лунное затмение смогут наблюдать жители Европы.
- 21 июня 2020 первое в году затмение Солнца, в день летнего солнцестояния его будут видеть в Африке, Азии и на юго-западе Европы.
- 5 июля 2020 лунное затмение состоится днем по Киеву.
- 30 ноября 2020 последнее в году лунное затмение в знаке Близнецов, полюбоваться зрелищем смогут жители Австралии, Азии и Америки.
- 14 декабря 2020 полное солнечное затмение, которое будет видно в Америке.
Напомним,