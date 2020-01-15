Полный календарь лунных и солнечных затмений на 2020 год

15 января 2020 11:30 Алла Лысак
Полный календарь лунных и солнечных затмений на 2020 год
Календарь лунных и солнечных затмений на 2020 год

2020 год порадует большим количеством интересных астрономических и астрологических событий.

Луна и Солнце влияют на наше настроение, продуктивность и состояние здоровья, поэтому астрологи советуют взять на заметку календарь затмений на 2020 год. 

Ведь именно затмения считаются очень мощными событиями, которые могут как помочь добиться успеха, так и помешать в важном деле.

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Лунное затмение влияет на эмоциональное состояние человека. В такие дни повышаются раздражительность, нервозность, могут возникать приступы агрессии. Не следует заниматься рискованными делами и авантюрами. 

Солнечное затмение может привести к обострению проблем с сердечно-сосудистой системой, а также других хронических заболеваний. Следует воздержаться от активной физической работы, полезным будет отдых без стрессов. 

Солнечные и лунные затмения: календарь

  • 5 июня 2020 лунное затмение смогут наблюдать жители Европы.
  • 21 июня 2020 первое в году затмение Солнца, в день летнего солнцестояния его будут видеть в Африке, Азии и на юго-западе Европы.
  • 5 июля 2020 лунное затмение состоится днем по Киеву.
  • 30 ноября 2020 последнее в году лунное затмение в знаке Близнецов, полюбоваться зрелищем смогут жители Австралии, Азии и Америки.
  • 14 декабря 2020 полное солнечное затмение, которое будет видно в Америке.

Напомним,

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