Полный календарь лунных и солнечных затмений на 2020 год

Календарь лунных и солнечных затмений на 2020 год

2020 год порадует большим количеством интересных астрономических и астрологических событий.

Луна и Солнце влияют на наше настроение, продуктивность и состояние здоровья, поэтому астрологи советуют взять на заметку календарь затмений на 2020 год.

Ведь именно затмения считаются очень мощными событиями, которые могут как помочь добиться успеха, так и помешать в важном деле.

влияет на эмоциональное состояние человека. В такие дни повышаются раздражительность, нервозность, могут возникать приступы агрессии. Не следует заниматься рискованными делами и авантюрами.

Солнечное затмение может привести к обострению проблем с сердечно-сосудистой системой, а также других хронических заболеваний. Следует воздержаться от активной физической работы, полезным будет отдых без стрессов.

Солнечные и лунные затмения: календарь

5 июня 2020 лунное затмение смогут наблюдать жители Европы.

21 июня 2020 первое в году затмение Солнца, в день летнего солнцестояния его будут видеть в Африке, Азии и на юго-западе Европы.

5 июля 2020 лунное затмение состоится днем по Киеву.

30 ноября 2020 последнее в году лунное затмение в знаке Близнецов, полюбоваться зрелищем смогут жители Австралии, Азии и Америки.

14 декабря 2020 полное солнечное затмение, которое будет видно в Америке.

Напомним,