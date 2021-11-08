Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: астрологи призывают быть осторожными

Особенный лунный день в каждом цикле — полнолуние — в ноябре будет отмечено еще одним событием, лунным затмением.

Лунное затмение попадает на 19 ноября и произойдет в фазе полной луны. Как лучше всего провести этот период, рассказала астролог Арина Артуровна.

По ее словам, в период затмения следует говорить о некой уязвимости человека, больше всего он нуждается в мягком и нежном отношении в этот день. Не исключено, что некоторые ощутят в день затмения приступы лени или заторможенности. Не стоит на себя за это злиться.

Лучше беритесь за дела, продуманные заранее, откажитесь от импровизации.

В этот день некоторые почувствуют прилив энергии, им захочется сделать то, на что не решались долгие годы. Но полнолуние, предупреждает астролог, не подходит для рискованных дел. Во взаимоотношениях между партнерами возникает строптивость, апатичность и капризность – на фоне большой обидчивости. Подозрительность и недоверчивость только усугубляет этот момент, а потому лучшим выходом из такой ситуации станет подчеркнутая сдержанность.

Удачными будут погашения кредитов, продумывание бизнес-планов, покупка продуктов, посадка растительности.

Напомним,