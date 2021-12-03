Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться

3 декабря 2021 16:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться
Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться
pixabay.com

Астрологи рассказали, как провести каждому знаку Зодиака завтрашний день. Он будет особенно важным из-за солнечного затмения.

Солнечное затмение влияет на каждого человека

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4 декабря в 7 часов и 33 минуту по Гринвичу (а в Украине в это время будет 9 часов и 33 минуты) в знаке Стрельца произойдет последнее в 2021 году солнечное затмение. Длиться оно будет недолго, однако существенно повлияет на жизнь каждого человека. 

Овен, вы расширите горизонты и увидите то, что скрывалось от ваших глаз.

Телец,  рекомендует провести переоценку своих ценностей, прежде всего моральных.

Близнецы, без серьезной работы над ошибками вы не сможете двигаться дальше.

Рак, переведите дух, разберитесь с проблемами, которые мешают вам нормально жить. 

Лев, обратите внимание на личную жизнь, кажется, ваш партнер серьезно обижен. 

Дева, вам придется пережить некие перемены, несмотря на стресс, который они принесут, изменения будут удачными. 

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Весы, прекратите полагаться на других людей, сами куйте свое счастье!

Скорпион, вы долго топтались на месте и сомневались в себе, пора двигаться вперед, активно. 

Стрелец, сложатся обстоятельства для серьезного рывка, не упустите свой шанс, он будет огромным!

Козерог, разберитесь со своими финансами, куда они деваются? Вы явно что-то делаете не так. 

Водолей, рассчитывайте на то, что проект, над которым вы работаете довольно давно, наконец-то начнет обретать реальные черты.

Рыбы, подумайте, занимаетесь ли вы действительно любимым делом?

Напомним,

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