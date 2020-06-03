Лунный календарь стрижек на июнь 2020: советы астрологов
3 июня 2020 10:30
Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на июнь 2020: советы астрологов
pixabay.com
Сверяйтесь с лунным календарем, чтобы стрижка в июне прошла благоприятно.
Фазы Луны
оказывают влияние на человека каждый день. Астрологи советуют быть особенно внимательным со стрижкой, ведь именно в волосах концентрируется энергия.
Благоприятные дни для стрижки в июне
1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 июня
Когда нельзя стричься в июне?
2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 июня.
Подобрав правильный день для стрижки, вы не только останетесь довольны результатом, но и сможете отсечь негативную энергию от себя, взамен получив позитивную. Неблагоприятные дни работают наоборот, человек вместе с волосами лишается и своих сил.
Напомним,