Лунный календарь стрижек на июнь 2020: советы астрологов

3 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на июнь 2020: советы астрологов
Лунный календарь стрижек на июнь 2020: советы астрологов
pixabay.com

Сверяйтесь с лунным календарем, чтобы стрижка в июне прошла благоприятно.

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Фазы Луны оказывают влияние на человека каждый день. Астрологи советуют быть особенно внимательным со стрижкой, ведь именно в волосах концентрируется энергия.  

Благоприятные дни для стрижки в июне

1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 июня 

Когда нельзя стричься в июне?

2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 июня.

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Подобрав правильный день для стрижки, вы не только останетесь довольны результатом, но и сможете отсечь негативную энергию от себя, взамен получив позитивную. Неблагоприятные дни работают наоборот, человек вместе с волосами лишается и своих сил.

Напомним,

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