Лунное затмение 5 июня: где и когда смотреть?

Лунное затмение 5 июня: где и когда смотреть?

Полутеневое лунное затмение начнется в 20:45 по киевскому времени и продлится более 3 часов.

Частичное

лунное затмение в пятницу можно будет увидеть на всей территории Украины, а также в Европе, Африке, Азии и Австралии.

Максимальная фаза затмения наступит в 22:26 по Киеву, без телескопа это астрономическое событие сможет увидеть каждый.

Спутник Земли окажется погруженным в тень на 59%.

Полутеневое затмение не будет таким красивым, как полное (когда Луна приобретает кровавый цвет), однако ее свечение заметно уменьшится, а на поверхности Луны появятся красные и коричные пятна большого диаметра.

Не забывайте, что лето окажется насыщенным на астрономические события! Еще одно затмение произойдет 5 июля, 20 июня мы пройдем день летнего солнцестояния, а 21 июня сможем наблюдать кольцевое солнечное затмение.

Напомним,