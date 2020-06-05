Лунное затмение 5 июня: где и когда смотреть?
Полутеневое лунное затмение начнется в 20:45 по киевскому времени и продлится более 3 часов.
Частичноезатмение в пятницу можно будет увидеть на всей территории Украины, а также в Европе, Африке, Азии и Австралии.
Максимальная фаза затмения наступит в 22:26 по Киеву, без телескопа это астрономическое событие сможет увидеть каждый.
Спутник Земли окажется погруженным в тень на 59%.
Не забывайте, что лето окажется насыщенным на астрономические события! Еще одно затмение произойдет 5 июля, 20 июня мы пройдем день летнего солнцестояния, а 21 июня сможем наблюдать кольцевое солнечное затмение.
Напомним,