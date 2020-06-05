Лунное затмение 5 июня: где и когда смотреть?

5 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Лунное затмение 5 июня: где и когда смотреть?
Лунное затмение 5 июня: где и когда смотреть?

Полутеневое лунное затмение начнется в 20:45 по киевскому времени и продлится более 3 часов.

Частичное

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лунное затмение в пятницу можно будет увидеть на всей территории Украины, а также в Европе, Африке, Азии и Австралии.

Максимальная фаза затмения наступит в 22:26 по Киеву, без телескопа это астрономическое событие сможет увидеть каждый.

Спутник Земли окажется погруженным в тень на 59%. 

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Полутеневое затмение не будет таким красивым, как полное (когда Луна приобретает кровавый цвет), однако ее свечение заметно уменьшится, а на поверхности Луны появятся красные и коричные пятна большого диаметра. 

Не забывайте, что лето окажется насыщенным на астрономические события! Еще одно затмение произойдет 5 июля, 20 июня мы пройдем день летнего солнцестояния, а 21 июня сможем наблюдать кольцевое солнечное затмение. 

Напомним,

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Лунное затмение астрономическое событие

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