Цветочная Луна: как подготовиться к майскому полнолунию?

29 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Цветочная Луна: как подготовиться к майскому полнолунию?
Цветочная Луна: как подготовиться к майскому полнолунию?
pixabay.com

Цветочное полнолуние ожидает всех нас на старте месяца!

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Название майского полнолуния связано с древними временами. Полную Луну, появляющуюся на небе в мае, наши предки связывали с плодородием и повышением температуры, которая давала возможность активно заняться работами на земле. 

В 2020 году майская Луна проведет свое полнолуние под влиянием знака Зодиака Скорпион. По мнению астрологов, этот период может обернуться неприятностями и внезапными проблемами. Рассказываем, как этого можно избежать!

Как провести полнолуние в мае 2020 

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По словам астрологов, полнолуние не подходит для старта новых проектов и долгосрочного планирования. Желательно до наступления полной Луны закончить все важные дела и провести переговоры. Общение в полнолуние может вызвать серьезные проблемы из-за возросшей импульсивности.

Старайтесь избегать употребления алкоголя, чтобы не терять контроль.

Благоприятным временем полная Луна считается для сбора целебных трав. 

Напомним,

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