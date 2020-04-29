Цветочная Луна: как подготовиться к майскому полнолунию?

Цветочное полнолуние ожидает всех нас на старте месяца!

Название майского полнолуния связано с древними временами. Полную Луну , появляющуюся на небе в мае, наши предки связывали с плодородием и повышением температуры, которая давала возможность активно заняться работами на земле.

В 2020 году майская Луна проведет свое полнолуние под влиянием знака Зодиака Скорпион. По мнению астрологов, этот период может обернуться неприятностями и внезапными проблемами. Рассказываем, как этого можно избежать!

Как провести полнолуние в мае 2020

По словам астрологов, полнолуние не подходит для старта новых проектов и долгосрочного планирования. Желательно до наступления полной Луны закончить все важные дела и провести переговоры. Общение в полнолуние может вызвать серьезные проблемы из-за возросшей импульсивности.

Старайтесь избегать употребления алкоголя, чтобы не терять контроль.

Благоприятным временем полная Луна считается для сбора целебных трав.

Напомним,