Розовая Луна: в апреле украинцы увидят захватывающее астрономическое событие
В апреле нас ожидает уникальное полнолуние, не пропустите!
Максимально ярким Суперлуние будет 8 апреля в 05:36 по Киеву, однако и сегодня вечером будет на что посмотреть! Луна снова пройдет максимально близко от Земли, поэтому будет казаться необычно большой. Розовой ее называют в честь старта сезона цветения флоксов.апреле 2021 года.
Отметим, что астрологи называют текущее полнолуние очень мощным. Спутник Земли будет находиться в созвездии Весов, что делает этот период довольно благоприятным для текущих дел. Но не стоит начинать ничего нового, увольняться или переходить на новую работу. Проведите время с близкими людьми м детьми!
Напомним,