Розовая Луна: в апреле украинцы увидят захватывающее астрономическое событие

7 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Розовая Луна: в апреле украинцы увидят захватывающее астрономическое событие
Розовая Луна: в апреле украинцы увидят захватывающее астрономическое событие
pixabay.com

В апреле нас ожидает уникальное полнолуние, не пропустите!

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В ночь с 7 на 8 апреля нас ожидает уникальное полнолуние, которое специалисты называют Суперлунием или Розовой Луной. 

Максимально ярким Суперлуние будет 8 апреля в 05:36 по Киеву, однако и сегодня вечером будет на что посмотреть! Луна снова пройдет максимально близко от Земли, поэтому будет казаться необычно большой. Розовой ее называют в честь старта сезона цветения флоксов. 

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В следующий раз Розовая Луна появится на небе лишь в апреле 2021 года. 

Отметим, что астрологи называют текущее полнолуние очень мощным. Спутник Земли будет находиться в созвездии Весов, что делает этот период довольно благоприятным для текущих дел. Но не стоит начинать ничего нового, увольняться или переходить на новую работу. Проведите время с близкими людьми м детьми!

Напомним,

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