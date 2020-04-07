Розовая Луна: в апреле украинцы увидят захватывающее астрономическое событие

В апреле нас ожидает уникальное полнолуние, не пропустите!

В ночь с 7 на 8 апреля нас ожидает уникальное полнолуние, которое специалисты называют Суперлунием или Розовой Луной.

Максимально ярким Суперлуние будет 8 апреля в 05:36 по Киеву, однако и сегодня вечером будет на что посмотреть! Луна снова пройдет максимально близко от Земли, поэтому будет казаться необычно большой. Розовой ее называют в честь старта сезона цветения флоксов.

В следующий раз Розовая Луна появится на небе лишь в апреле 2021 года.

Отметим, что астрологи называют текущее полнолуние очень мощным. Спутник Земли будет находиться в созвездии Весов, что делает этот период довольно благоприятным для текущих дел. Но не стоит начинать ничего нового, увольняться или переходить на новую работу. Проведите время с близкими людьми м детьми!

Напомним,