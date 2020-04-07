Гороскоп на 7 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

7 апреля 2020 00:10 Алла Лысак
Гороскоп на 7 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 07.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 7 апреля 2020, вторник. 

Знак месяца —  Овен (21 марта - 20 апреля).                                      

Гороскоп Овен. Ваша несобранность и склонность отвлекаться на мелкие проблемы могут повлиять на продуктивность. 

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Гороскоп Телец. Сегодня вам не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, даже если на работе вы заключили выгодную сделку.

Гороскоп Близнецы. Срочно разберитесь в себе, ваши внутренние противоречия мешают наслаждаться жизнью.

Гороскоп Рак. Любой ценой избегайте депрессивного настроения, пожалейте близких, ведь им тоже нужна ваша поддержка. 

Гороскоп Лев. Повышаются риски стать жертвой мошенника, будьте внимательными и не отвечайте незнакомцам.

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Гороскоп Дева. Не рассказывайте ничего личного, друг может оказаться завистником и разрушить ваши планы совсем скоро.

Гороскоп Весы. Если в семье никак не наступит гармония, попробуйте провести какое-то время отдельно друг от друга.

Гороскоп Скорпион. Довольствуйтесь малым, не замахивайтесь на масштабные проекты, не пришло время.

Гороскоп Стрелец. Не позволяйте злым людям испортить вам настроение, не прислушивайтесь к их словам. 

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Гороскоп Козерог. Забота о себе является для вас сейчас самым важным приоритетом, позвоните семейному врачу, если возникли плохие ощущения, не оттягивайте это!

Гороскоп Водолей. Вы сами являетесь своим лучшим собеседником сегодня, с другими могут возникнуть недопонимания. 

Гороскоп Рыбы. Контролируйте эмоции, случайно сказанное вами слово может спровоцировать конфликт. 

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