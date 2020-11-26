Гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

26 ноября 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 27 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 27.11.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 27 ноября 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Скорпион (24 октября - 22 ноября).           

Гороскоп Овен. Последовательность в выполнении дел поможет прийти к успеху на работе (сначала завершайте текущие проекты, потом начинайте новые).

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Гороскоп Телец. Концентрируйтесь на сегодняшнем дне, даже если в прошлом вы пережили очень приятные моменты. 

Гороскоп Близнецы. Откажитесь от приглашения друзей, чтобы не оказаться в эпицентре внезапного конфликта. 

Гороскоп Рак. С деньгами, которые вы получите в этот день, необходимо обращаться осторожно: тратить все и сразу нельзя. 

Гороскоп Лев. Ваше плохое настроение и лень идут рука об руку, пора начать бороться, например, с апатией. 

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Гороскоп Дева. Вселенная готова помочь вам, ищите знаки и подсказки, внимательно присматривайтесь ко всему, что происходит!

Гороскоп Весы. Оставьте в покое людей, которые в чем-то заблуждаются, спор с ними лишь испортит вам настроение. 

Гороскоп Скорпион. Негативный опыт из прошлого не должен мешать вам жить сегодня. Осторожно, так можно и шанс на улучшение потерять.

Гороскоп Стрелец. Встреча с человеком, которого вы любили в прошлом, может неожиданно дать старт новым отношениям. 

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Гороскоп Козерог. На основном месте работы вы не сможете проявить себя в полную силу из-за некого стечения обстоятельств. 

Гороскоп Водолей. Посмотрите на свое хобби повнимательнее, не пора ли начать зарабатывать?

Гороскоп Рыбы. Есть смысл принять новое предложение по работе, хорошо его обдумав. Переживать нет оснований, ваша жизнь изменится к лучшему. 

Напомним,

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