Календарь затмений на 2021 год: что и когда увидят украинцы

21 декабря 2020 23:30 Алла Лысак
Календарь затмений на 2021 год: что и когда увидят украинцы
Календарь затмений на 2021 год: что и когда увидят украинцы
Unsplash.com

В 2021 году ожидаются четыре затмения, два солнечных и два лунных.

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Четыре затмения в год – астрономическая норма. В 2020 году мы наблюдали сразу шесть затмений, что можно назвать аномалией. Астрологи, со своей стороны, считают, что большое количество затмений увеличивает риск разного рода неприятностей.

Не можем не отметить, что неприятностей в 2020 году было действительно много.

Календарь затмений 2021 

  • 26 мая полное лунное затмение

Полное лунное затмение в этот день начнется в 13:14 по Киеву.

Увы, пронаблюдать это увлекательное астрономическое событие украинцы не смогут. Но если будете находиться в Америке, Австралии или на островах Тихого океана – вооружайтесь оптикой, зрелище должно быть очень захватывающим!

  • 10 июня солнечное затмение (кольцеобразное)

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Украинцы смогут наблюдать только частичную фазу затмения.

Начнется сие действо в 12:41 по Киеву.

Лучше всего затмение будет видно с территории Канады и Гренландии.

  • 19 ноября лунное затмение

Повезет жителям США, а также Австралии.

В нашей стране его не увидите, ведь в 10:57, когда и произойдет затмение, в Украине будет солнечно.

  • 4 декабря полное солнечное затмение

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Затмение лучше всего наблюдать из Антарктиды, чем и займутся NASA, украинцы не смогут увидеть его даже частично.

Астрономическое событие стартует в 09:34 по Киеву.

Как видите, 2021 год будет богат на затмения, но лишь одно из них окажется доступным для наблюдения своими глазами,  а не по Интернету. 

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Напомним,

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