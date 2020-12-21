Календарь затмений на 2021 год: что и когда увидят украинцы
В 2021 году ожидаются четыре затмения, два солнечных и два лунных.
Не можем не отметить, что неприятностей в 2020 году было действительно много.
Календарь затмений 2021
- 26 мая полное лунное затмение
Полное лунное затмение в этот день начнется в 13:14 по Киеву.
Увы, пронаблюдать это увлекательное астрономическое событие украинцы не смогут. Но если будете находиться в Америке, Австралии или на островах Тихого океана – вооружайтесь оптикой, зрелище должно быть очень захватывающим!
- 10 июня солнечное затмение (кольцеобразное)
Начнется сие действо в 12:41 по Киеву.
Лучше всего затмение будет видно с территории Канады и Гренландии.
- 19 ноября лунное затмение
Повезет жителям США, а также Австралии.
В нашей стране его не увидите, ведь в 10:57, когда и произойдет затмение, в Украине будет солнечно.
- 4 декабря полное солнечное затмение
Астрономическое событие стартует в 09:34 по Киеву.
Как видите, 2021 год будет богат на затмения, но лишь одно из них окажется доступным для наблюдения своими глазами, а не по Интернету.
Напомним,