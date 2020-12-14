Большое соединение Юпитера и Сатурна 2020: где и когда увидеть в Украине

Большое соединение Юпитера и Сатурна 2020: где и когда увидеть в Украине

Вечером 21 декабря две самые массивные планеты Солнечной системы приблизятся друг к другу на минимальное расстояние.

На протяжении 800 лет такого не было, а в 2020 году астрономы, астрофизики и все желающие смогут увидеть Большое соединение Юпитера Сатурна . Пропустить нельзя!

Данное событие называют именно соединением, ведь для наблюдателя с Земли планеты фактически сольются в одно целое и будут светить как одна звезда.

Ожидается, что Юпитер и Сатурн будут на расстоянии, которое соответствует 1/5 диаметра Луны.

Как увидеть Большое соединение?

Для наблюдений вам не понадобится специальные оптические приборы (но их наличие, безусловно, сделает событие ярче), достаточно выйти на улицу примерно через час после полного захода солнца вдали от мощных источников света.

Появятся планеты в западной части неба.

В следующий раз специалисты соединения ожидают в 2040 и в 2060 году, но такими масштабными и заметными они не будут.

Напомним,