Самый мощный звездопад 2020: дата, где смотреть метеорный поток Геминиды
Декабрь принесет нам яркое астрономическое событие, жители Земли смогут увидеть крупнейший метеорный дождь в 2020 году.
Падающие звездытеплыми вещами и термосом, чтобы не отвлекаться.
Когда начнется метеорный поток Геминиды 2020
Звездопад удивительно красив, ведь только зимой метеоры, сгорая в атмосфере, сверкают разными оттенками, от красного и до синего.
Наблюдать за потоком желательно в месте, где нет освещения, можно выехать за город.
Напомним,