Самый мощный звездопад 2020: дата, где смотреть метеорный поток Геминиды

9 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Самый мощный звездопад 2020: дата, где смотреть метеорный поток Геминиды
Самый мощный звездопад 2020: дата, где смотреть метеорный поток Геминиды
Unsplash.com

Декабрь принесет нам яркое астрономическое событие, жители Земли смогут увидеть крупнейший метеорный дождь в 2020 году.

Падающие звезды

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Пик метеорного потока Геминиды гордо носит название крупнейшего метеоритного дождя всего года. Если вы не пропускали летние звездопады, то полюбоваться этим зрелищем – просто обязаны. Запаситесь теплыми вещами и термосом, чтобы не отвлекаться.

Когда начнется метеорный поток Геминиды 2020 

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Пик потока Геминиды, который и используют для наблюдения все астрономы, состоится 13 декабря, в это время в небе можно будет увидеть до 150 разноцветных метеоров в час!

Звездопад удивительно красив, ведь только зимой метеоры, сгорая в атмосфере, сверкают разными оттенками, от красного и до синего.

Наблюдать за потоком желательно в месте, где нет освещения, можно выехать за город.

Напомним,

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