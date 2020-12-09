Самый мощный звездопад 2020: дата, где смотреть метеорный поток Геминиды

Декабрь принесет нам яркое астрономическое событие, жители Земли смогут увидеть крупнейший метеорный дождь в 2020 году.

Падающие звезды

Когда начнется метеорный поток Геминиды 2020

Пик метеорного потока Геминиды гордо носит название крупнейшего метеоритного дождя всего года. Если вы не пропускали летние звездопады, то полюбоваться этим зрелищем – просто обязаны. Запаситесь теплыми вещами и термосом, чтобы не отвлекаться.

Пик потока Геминиды, который и используют для наблюдения все астрономы, состоится 13 декабря, в это время в небе можно будет увидеть до 150 разноцветных метеоров в час!

Звездопад удивительно красив, ведь только зимой метеоры, сгорая в атмосфере, сверкают разными оттенками, от красного и до синего.

Наблюдать за потоком желательно в месте, где нет освещения, можно выехать за город.

Напомним,