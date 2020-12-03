Сингапур стал первой в мире страной, где продают искусственное мясо

3 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Сингапур стал первой в мире страной, где продают искусственное мясо
Сингапур стал первой в мире страной, где начали продавать искусственное мясо
pixabay.com

Правительство Сингапура выдало американскому стартапу по изготовлению лабораторного мяса разрешение на продажу продукции.

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Eat Just уже совсем скоро начнет реализовывать на сингапурском рынке мясо курицы, выращенное в лаборатории. 

Особенность искусственного мяса в том, что для его производства используют биореакторы, участие животных не требуется

На основе лабораторного куриного мяса, культивированного из куриных клеток, будут производить байтсы/нагетсы:

  • Кусочки курицы, которые обваливают в кляре из муки и затем жарят.

Это блюдо имеет огромную популярность в ресторанах быстрого питания в Сингапуре.

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Продукт будет продаваться по цене, сравнимой со стоимостью мяса премиум класса, из мяса потребители смогут получить белок и множество минералов, благодаря которым так высоко ценится натуральное мяса.

Напомним,

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