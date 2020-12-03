Сингапур стал первой в мире страной, где продают искусственное мясо
Правительство Сингапура выдало американскому стартапу по изготовлению лабораторного мяса разрешение на продажу продукции.
Особенность искусственного мяса в том, что для его производства используют биореакторы, участие животных не требуется
На основе лабораторного куриного мяса, культивированного из куриных клеток, будут производить байтсы/нагетсы:
- Кусочки курицы, которые обваливают в кляре из муки и затем жарят.
Это блюдо имеет огромную популярность в ресторанах быстрого питания в Сингапуре.
Напомним,