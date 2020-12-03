Оксфордский словарь назвал слово 2020 года

3 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Оксфордский словарь назвал слово 2020 года
Оксфордский словарь назвал слово 2020 года
pixabay.com

…И даже не одно.

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В 2020 году Оксфордский словарь решил выбрать не только основное слово года, но и несколько дополнительных лексически единиц. 

Все дело в том, что на английский язык в этом году повлияла очень масштабная ситуация – пандемия. Она привнесла в речь англоязычных граждан множество слов, например, таких:

  • Коронавирус, Covid, Covid-19, пандемия, эпидемия, социальная дистанция, удаленная работа и так далее.

Но чаще всего люди говорили, конечно же, о локдауне.

Изменения, которые пережило население Земли в 2020, феноменальные по масштабу. Мы пришли к выводу, что одним словом это описать невозможно.

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Отметим, что в 2018 году словом года выбрали toxic (отравлен, токсичен), а в 2019 году самым трендовым и упоминаемым стало словосочетание – чрезвычайная климатическая ситуация (из-за действий Дональда Трампа).

Напомним,

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