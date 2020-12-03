Оксфордский словарь назвал слово 2020 года
3 декабря 2020 09:30
Оксфордский словарь назвал слово 2020 года
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…И даже не одно.
года, но и несколько дополнительных лексически единиц.
Все дело в том, что на английский язык в этом году повлияла очень масштабная ситуация – пандемия. Она привнесла в речь англоязычных граждан множество слов, например, таких:
- Коронавирус, Covid, Covid-19, пандемия, эпидемия, социальная дистанция, удаленная работа и так далее.
Но чаще всего люди говорили, конечно же, о локдауне.
Изменения, которые пережило население Земли в 2020, феноменальные по масштабу. Мы пришли к выводу, что одним словом это описать невозможно.
Напомним,