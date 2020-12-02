Женщины все чаще смотрят порно, выяснили ученые
Женщины, которые смотрят порно, находятся в репродуктивном возрасте и, что примечательно, имеют высшее образование.
И это в условиях, когда еще совсем недавно подобные ролики создавались исключительно для мужской аудитории, а женщин во внимание не брали.
Порно влияет на человека возбуждающе, потому что в мозгу у нас есть так называемые зеркальные нейроны. Они позволяют человеку считывать чужие эмоции и чувствовать себя подобным образом.
Порноконтент стал таким же способом расслабиться для женщин, как и медитация, отмечают ученые.
Напомним,