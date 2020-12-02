Женщины все чаще смотрят порно, выяснили ученые

Женщины, которые смотрят порно, находятся в репродуктивном возрасте и, что примечательно, имеют высшее образование.

Ученые в сфере социологии и эволюционной биологи в последнее время синхронно заявляют, что женщины начали больше интересоваться порноконтентом в Сети.

И это в условиях, когда еще совсем недавно подобные ролики создавались исключительно для мужской аудитории, а женщин во внимание не брали.

Порно влияет на человека возбуждающе, потому что в мозгу у нас есть так называемые зеркальные нейроны. Они позволяют человеку считывать чужие эмоции и чувствовать себя подобным образом.

Свежее исследование из США на эту тему доказывает, что потребление порноконтента никак не связано с личной жизнью женщины, ее удовлетворенностью и наличием или отсутствием постоянного партнера. Вместе с тем, порно нравится женщинам из-за того, что возбуждения можно достичь легче и быстрее.

Порноконтент стал таким же способом расслабиться для женщин, как и медитация, отмечают ученые.

Напомним,