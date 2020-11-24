Ученые назвали возраст, в котором человек начинает резко стареть

Британские исследователи доказали, что после достижения определенного возраста у человека резко ухудшается здоровье.

После 50 лет люди ощущают серьезное ухудшение здоровья, чаще возникают травмы, дают о себе знать заболевания, связанные с коленями, суставами и костями.

Однако всех этих неприятностей можно избежать, продолжая ежедневно делать растяжку.

Проблемы поджидают людей старше 50 и по части зрения. Хрусталик стареет, теряет эластичность, из-за чего ухудшается зрение. Основной совет – носить летом затемненные очки, чтобы защищать органы зрения от мощного ультрафиолета в эту пору.

Еще один совет медиков призван уменьшить боли в тазобедренном суставе. Неприятные ощущения могут возникнуть из-за остеоартрита, которому подвержены многие люди в зрелом возрасте. Совет прост – вести более активный образ жизни, выполнять специальные упражнения для укрепления позвоночника.

Напомним,