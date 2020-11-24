Ученые назвали возраст, в котором человек начинает резко стареть
24 ноября 2020 10:30
Ученые назвали возраст, в котором человек начинает резко стареть
pixabay.com
Британские исследователи доказали, что после достижения определенного возраста у человека резко ухудшается здоровье.
Однако всех этих неприятностей можно избежать, продолжая ежедневно делать растяжку.
Проблемы поджидают людей старше 50 и по части зрения. Хрусталик стареет, теряет эластичность, из-за чего ухудшается зрение. Основной совет – носить летом затемненные очки, чтобы защищать органы зрения от мощного ультрафиолета в эту пору.
Напомним,