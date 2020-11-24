Ученые назвали возраст, в котором человек начинает резко стареть

24 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые назвали возраст, в котором человек начинает резко стареть
Ученые назвали возраст, в котором человек начинает резко стареть
pixabay.com

Британские исследователи доказали, что после достижения определенного возраста у человека резко ухудшается здоровье.

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После 50 лет люди ощущают серьезное ухудшение здоровья, чаще возникают травмы, дают о себе знать заболевания, связанные с коленями, суставами и костями.

Однако всех этих неприятностей можно избежать, продолжая ежедневно делать растяжку.

Проблемы поджидают людей старше 50 и по части зрения. Хрусталик стареет, теряет эластичность, из-за чего ухудшается зрение. Основной совет – носить летом затемненные очки, чтобы защищать органы зрения от мощного ультрафиолета в эту пору.
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Еще один совет медиков призван уменьшить боли в тазобедренном суставе. Неприятные ощущения могут возникнуть из-за остеоартрита, которому подвержены многие люди в зрелом возрасте. Совет прост – вести более активный образ жизни, выполнять специальные упражнения для укрепления позвоночника.

Напомним,

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