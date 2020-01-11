Лунный календарь: гороскоп на 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
11 января 2020 17:00
Лунный гороскоп на 12 января 2020 для всех знаков Зодиака
В воскресенье Луна окажется под влиянием знака Зодиака Лев.
Лунного Льва астрологи связывают с энергичными начинаниями и динамичной работой. Наступает естественный переход к периоду активных действий после Рака, который всем нам дал возможность передохнуть.
Вы можете почувствовать тягу к развлечениям и приятному времяпровождению.
Общение может стать источником полезной информации.