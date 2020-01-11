Лунный календарь: гороскоп на 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака

11 января 2020 17:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 января 2020 для всех знаков Зодиака

В воскресенье Луна окажется под влиянием знака Зодиака Лев.

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Лунного Льва астрологи связывают с энергичными начинаниями и динамичной работой. Наступает естественный переход к периоду активных действий после Рака, который всем нам дал возможность передохнуть.

Вы можете почувствовать тягу к развлечениям и приятному времяпровождению. 

Общение может стать источником полезной информации. 

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Восемнадцатый лунный день может принести неожиданные неприятности, если вы хотите с ними справиться, проявляйте благоразумие. Не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями, в личных отношениях приложите усилия, чтобы избежать конфликта. 

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