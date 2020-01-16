Лунный календарь: гороскоп на 17 января 2020 года для всех знаков Зодиака
16 января 2020 20:00
Лунный гороскоп на 17 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
В пятницу Луна останется в созвездии знака Зодиака Весы.
Лунные Весы подходят для отдыха, анализа информации и работы над ошибками. Это не лучшее время для глобальных начинаний, постаратесь найти точки соприкосновения с людьми, с которыми вы хотите работать.
В силу особенностей знака Весы некоторые будут испытывать сложности с принятием решений.
Проведите время наедине с собой!