Лунный календарь: гороскоп на 17 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 17 января 2020 для всех знаков Зодиака

В пятницу Луна останется в созвездии знака Зодиака Весы.

Лунные Весы подходят для отдыха, анализа информации и работы над ошибками. Это не лучшее время для глобальных начинаний, постаратесь найти точки соприкосновения с людьми, с которыми вы хотите работать.

В силу особенностей знака Весы некоторые будут испытывать сложности с принятием решений.

Двадцать третий лунный день может принести неприятности в личной сфере. Желательно не давить на партнера, говорить с ним честно и откровенно. К конфликтам может привести ревность, в том числе абсолютно необоснованная.

Проведите время наедине с собой!