Лунный календарь: гороскоп на 17 января 2020 года для всех знаков Зодиака

16 января 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В пятницу Луна останется в созвездии знака Зодиака Весы.

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Лунные Весы подходят для отдыха, анализа информации и работы над ошибками. Это не лучшее время для глобальных начинаний, постаратесь найти точки соприкосновения с людьми, с которыми вы хотите работать. 

В силу особенностей знака Весы некоторые будут испытывать сложности с принятием решений.  

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Двадцать третий лунный день может принести неприятности в личной сфере. Желательно не давить на партнера, говорить с ним честно и откровенно. К конфликтам может привести ревность, в том числе абсолютно необоснованная.

Проведите время наедине с собой!

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