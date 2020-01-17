Лунный календарь: гороскоп на 18 января 2020 года для всех знаков Зодиака

17 января 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 18 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 января 2020 для всех знаков Зодиака

В субботу Луна перейдет под влияние знака Зодиака Скорпион.

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Лунный Скорпион поможет вам принять серьезное решение и пойти на масштабные перемены в жизни, если вы давно хотели достигнуть определенной цели. Вы сможете трезво проанализировать любую ситуацию, есть смысл слушать интуицию. 

На рабочем месте постарайтесь общаться с коллегами с позиции компромиссов, иначе не избежать конфликтов.  

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Двадцать четвертый лунный день астрологи называют нейтральным и достаточно пассивным. Сегодня следует думать о том, что важно вам, не позволяя окружающим втягивать вас в события, которые не касаются или не интересны.

Проявите волю, не следует давать им манипулировать вами.

Проведите время наедине с собой!

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