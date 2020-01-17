Лунный календарь: гороскоп на 18 января 2020 года для всех знаков Зодиака
17 января 2020 20:00
Лунный гороскоп на 18 января 2020 для всех знаков Зодиака
В субботу Луна перейдет под влияние знака Зодиака Скорпион.
Лунный Скорпион поможет вам принять серьезное решение и пойти на масштабные перемены в жизни, если вы давно хотели достигнуть определенной цели. Вы сможете трезво проанализировать любую ситуацию, есть смысл слушать интуицию.
На рабочем месте постарайтесь общаться с коллегами с позиции компромиссов, иначе не избежать конфликтов.
Проявите волю, не следует давать им манипулировать вами.
Проведите время наедине с собой!