Лунный календарь: гороскоп на 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

18 января 2020 17:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В воскресенье Луна останется в созвездии Скорпиона.

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Лунный Скорпион связан с ответственными решениями, рискованными поступками и хождению по лезвию ножа. Это благоприятное время, чтобы рискнуть, изменить свою жизнь к лучшему за счет своих знаний и умений!

Астрологи называют период подходящим для планирования будущих проектов.  

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Двадцать пятый лунный день может принести вам прибыль, если сконцентрируетесь на торговле или работе с информацией. Также важно уделить время духовному развитию, подумать о своих целях, проанализировать ошибки прошлого.

Проведите время наедине с собой!

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