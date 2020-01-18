Лунный календарь: гороскоп на 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 19 января 2020 для всех знаков Зодиака

В воскресенье Луна останется в созвездии Скорпиона.

Лунный Скорпион связан с ответственными решениями, рискованными поступками и хождению по лезвию ножа. Это благоприятное время, чтобы рискнуть, изменить свою жизнь к лучшему за счет своих знаний и умений!

Астрологи называют период подходящим для планирования будущих проектов.

Двадцать пятый лунный день может принести вам прибыль, если сконцентрируетесь на торговле или работе с информацией. Также важно уделить время духовному развитию, подумать о своих целях, проанализировать ошибки прошлого.

Проведите время наедине с собой!