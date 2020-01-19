Лунный календарь: гороскоп на 20 января 2020 года для всех знаков Зодиака

19 января 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 20 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В понедельник Луна окажется под влиянием знака Зодиака Стрелец.

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Лунный Стрелец уводит наше сознание в мир грез и фантазий, в это время вы можете ощутить мечту на расстоянии вытянутой руки, а самые амбициозные планы на будущее покажутся вполне реалистичными и достойными усилий.

Астрологи советуют осмотреться, проанализировать информацию, а только затем начать действовать.  

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Двадцать шестой лунный день считается критическим, не следует в это время чем-нибудь активно заниматься, лучше сохраните силы, а не растрачивайте ваш энергетический потенциал. Возрастает вероятность ошибок, которые могут даже стать роковыми. 

Проведите время наедине с собой!

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