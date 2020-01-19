Лунный календарь: гороскоп на 20 января 2020 года для всех знаков Зодиака
19 января 2020 20:00
Лунный гороскоп на 20 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
В понедельник Луна окажется под влиянием знака Зодиака Стрелец.
Лунный Стрелец уводит наше сознание в мир грез и фантазий, в это время вы можете ощутить мечту на расстоянии вытянутой руки, а самые амбициозные планы на будущее покажутся вполне реалистичными и достойными усилий.
Астрологи советуют осмотреться, проанализировать информацию, а только затем начать действовать.
Проведите время наедине с собой!