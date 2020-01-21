Лунный календарь: гороскоп на 22 января 2020 года для всех знаков Зодиака

21 января 2020 22:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 22 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В среду на спутник Земли будет влиять знак Зодиака Стрелец.

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Лунный Стрелец дает вам силы организовывать любого рода мероприятия, путешествовать, познавать мир и быстро анализировать информацию. Это хорошее время для расширения сферы деятельности. 

Дайте себе возможность немного помечтать, постоянный рационализм любого может загнать в угол!

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Двадцать восьмой лунный день посвящен так называемым земным делам, можете заниматься ремонтом, перестановкой, уборкой и другими бытовыми делами. Не следует приглашать к себе домой людей, которых вы недостаточно хорошо знаете.  

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