Лунный календарь: гороскоп на 23 января 2020 года для всех знаков Зодиака
22 января 2020 20:00
Лунный гороскоп на 23 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна идет на убыль и переходит под влияние знака Зодиака Козерог!
Лунный Козерог связан с проблемными денежными вопросами и финансовыми задержками. Если все идет не по плану, не давайте волю эмоциям. Даже большие, на первый взгляд, проблемы вы сможете решить за несколько часов.
Хорошее время для организаторской деятельности и вопросов недвижимости.