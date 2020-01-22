Лунный календарь: гороскоп на 23 января 2020 года для всех знаков Зодиака

22 января 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 23 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна идет на убыль и переходит под влияние знака Зодиака Козерог!

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Лунный Козерог связан с проблемными денежными вопросами и финансовыми задержками. Если все идет не по плану, не давайте волю эмоциям. Даже большие, на первый взгляд, проблемы вы сможете решить за несколько часов. 

Хорошее время для организаторской деятельности и вопросов недвижимости. 

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Двадцать девятый лунный день необходимо провести спокойно и без суеты, в обратном случае вы можете столкнуться с дискомфортом из-за стрессов и перенапряжения. Постарайтесь не встревать в конфликты, которые вас не касаются. 

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