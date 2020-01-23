Гороскоп на 24 января 2020 года для всех знаков Зодиака

23 января 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 24 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 24.01.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 24 января 2020, пятницу. 
Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).      

Гороскоп Овен. Вы рискуете потерять благосклонность руководства и-за проблем с дисциплиной, которые возникали раньше. 

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Гороскоп Телец. Даже если ситуация приобретет очертания критической и вам придется бороться не только за свои интересы, сохраняйте самообладание, чтобы выйти победителем. 

Гороскоп Близнецы. Держитесь подальше от возможных угроз, наведите порядок в своих делах, ведите себя так, будто к вам вот-вот нагрянет инспекция. 

Гороскоп Рак. Астрологи предупреждают о возможных проблемах в процессе коммуникации, когда-то теплое общение сегодня может смениться ощутимым холодном в отношениях. 

Гороскоп Лев. Скорее всего, вы будете заниматься малоприятной работой, не исключено, что проблемы появятся из-за каких-то событий прошлого. 

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Гороскоп Дева.  Вы всегда очень трепетно относитесь к обустройство своего личного пространства, и можете потратить на это львиную долю свободного времени. 

Гороскоп Весы. Усилений разногласий по бытовым вопросам может спровоцировать очередное охлаждение отношений в семье. Пора что-то с этим сделать, например, поговорить. 

Гороскоп Скорпион. Атмосфера вокруг вас может быть достаточно мрачной, но неприятности коснутся людей, с которыми вам изначально было не по пути. 

Гороскоп Стрелец. Хотя вы и не любите ответственность, сегодня придется проявить ее в финансовых и бытовых вопросах. Астрологи уверены, что вы справитесь!

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Гороскоп Козерог. Вы можете ощутить дефицит признания и понимания, оказаться во власти негативных эмоций, зависти, ревности.

Гороскоп Водолей. Вы почувствуете себя хорошо, если найдете время для уединения!

Гороскоп Рыбы. День усиливает разочарования и помогает избавиться от иллюзий, но не исключено, что вы будете цепляться за ценности, с которыми не готовы расстаться.

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