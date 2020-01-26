Лунный календарь: гороскоп на 27 января 2020 года для всех знаков Зодиака

26 января 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 27 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Растущая Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Рыбы.

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Лунные Рыбы традиционно связывают с реалистичными иллюзиями, грезами и подсознанием. Это хорошее время, чтобы понять себя, свои чувства, построить планы на будущее или что-то поменять в повседневности, чтобы стать счастливее. 

Астрологи советуют проводить отдых активно, например, отправиться в путешествие.  

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Четвертый лунный день цикла подойдет для любого рода переговоров, вы сможете продемонстрировать должный уровень дипломатичности и уважения к собеседнику. Воздержитесь от необоснованного риска, подобные авантюрные предприятия могут повлечь за собой убытки и неприятности.

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