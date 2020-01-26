Лунный календарь: гороскоп на 27 января 2020 года для всех знаков Зодиака
26 января 2020 20:00
Лунный гороскоп на 27 января 2020 для всех знаков Зодиака
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Растущая Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Рыбы.
Лунные Рыбы традиционно связывают с реалистичными иллюзиями, грезами и подсознанием. Это хорошее время, чтобы понять себя, свои чувства, построить планы на будущее или что-то поменять в повседневности, чтобы стать счастливее.
Астрологи советуют проводить отдых активно, например, отправиться в путешествие.