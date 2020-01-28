Гороскоп на 29 января 2020 года для всех знаков Зодиака

28 января 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 29 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 января 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29.01.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 января 2020, среда. 
Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).        

Гороскоп Овен. День будет забит делами, вечером вам потребуется отдых, а чувство удовлетворения от проделанной работы поможет расслабиться.

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Гороскоп Телец. Постарайтесь держать эмоции при себе, если дело дойдет до ссоры.

Гороскоп Близнецы. Звезды советуют заняться лечением своих отношений с партнером. Чтобы вернуть в союз теплоту, вам потребуется всего лишь проявить заботу и понимание.

Гороскоп Рак. В этот день вы можете оказаться в эпицентре достаточно непредсказуемых событий, подготовьтесь морально к надобности противостоять кризису!

Гороскоп Лев. Отдых был бы лучшим планом на этот день, но если вам все-таки предстоит поработать, не перенапрягайтесь!

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Гороскоп Дева. Вы нацелены на успех, и фортуна в кои-то веки повернулась к вам своей белоснежной улыбкой. 

Гороскоп Весы. Астрологи предупреждают о высокой вероятности недоразумения в семье, старайтесь тщательно подбирать слова в общении с супругом. 

Гороскоп Скорпион. Наступило время сенсационных открытий, вам вдруг удастся по-другому посмотреть на привычные вещи. 

Гороскоп Стрелец. Вы уже давно откладываете решение важного вопроса, возможно, просто забываете о проблеме. Может быть, пора завести ежедневник и записывать задачи на день?

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Гороскоп Козерог. Будьте готовы ответить перед второй половинкой за каждое свое «прегрешение». Представители этого знака зодиака большие любители стрелять глазками направо и налево.

Гороскоп Водолей. Работа и отношения не должны вас беспокоить до той степени, чтобы забыть о здоровье!

Гороскоп Рыбы. Звезды советуют контролировать финансы, в порыве желания сделать дом лучше, вы можете потратить значительную сумму. 

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