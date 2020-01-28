Гороскоп на 29 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29.01.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 29 января 2020, среда.
Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).
Гороскоп Овен. День будет забит делами, вечером вам потребуется отдых, а чувство удовлетворения от проделанной работы поможет расслабиться.
Гороскоп Близнецы. Звезды советуют заняться лечением своих отношений с партнером. Чтобы вернуть в союз теплоту, вам потребуется всего лишь проявить заботу и понимание.
Гороскоп Рак. В этот день вы можете оказаться в эпицентре достаточно непредсказуемых событий, подготовьтесь морально к надобности противостоять кризису!
Гороскоп Лев. Отдых был бы лучшим планом на этот день, но если вам все-таки предстоит поработать, не перенапрягайтесь!
Гороскоп Весы. Астрологи предупреждают о высокой вероятности недоразумения в семье, старайтесь тщательно подбирать слова в общении с супругом.
Гороскоп Скорпион. Наступило время сенсационных открытий, вам вдруг удастся по-другому посмотреть на привычные вещи.
Гороскоп Стрелец. Вы уже давно откладываете решение важного вопроса, возможно, просто забываете о проблеме. Может быть, пора завести ежедневник и записывать задачи на день?
Гороскоп Водолей. Работа и отношения не должны вас беспокоить до той степени, чтобы забыть о здоровье!
Гороскоп Рыбы. Звезды советуют контролировать финансы, в порыве желания сделать дом лучше, вы можете потратить значительную сумму.