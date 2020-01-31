Лунный календарь: гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

31 января 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В субботу Луна перейдет в созвездие Тельца.

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Лунный Телец символизирует трудолюбие, упорство и усердие, поэтому для достижения успеха вам придется достаточно много работать. Однако и вознаграждение будет достойным, вы сможете обеспечить себе материальную стабильность.

На вашем пути не окажется препятствий, разве что ваша собственная лень. 

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Девятый лунный день цикла может обернуться неожиданными неприятностями в общении с людьми. Желательно подавлять свои негативные эмоции, не высказываться излишне грубо. Некоторым людям придется бороться со своими соблазнами. 

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