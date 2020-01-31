Лунный календарь: гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
31 января 2020 20:00
Лунный гороскоп на 1 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
В субботу Луна перейдет в созвездие Тельца.
Лунный Телец символизирует трудолюбие, упорство и усердие, поэтому для достижения успеха вам придется достаточно много работать. Однако и вознаграждение будет достойным, вы сможете обеспечить себе материальную стабильность.
На вашем пути не окажется препятствий, разве что ваша собственная лень.