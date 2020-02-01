Лунный календарь: гороскоп на 2 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
1 февраля 2020 17:00
Лунный гороскоп на 2 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
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В воскресенье Луна останется в созвездии Тельца!
Лунный Телец олицетворяет финансовую стабильность, уверенность в завтрашнем дне, для достижения поставленных целей в этот день необходимо работать только честно и выбирать хорошо знакомые пути реализации проектов.
Во второй половине дня уделите время себе, проведите время с пользой для души и настроения!