Лунный календарь: гороскоп на 2 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 2 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

В воскресенье Луна останется в созвездии Тельца!

Лунный Телец олицетворяет финансовую стабильность, уверенность в завтрашнем дне, для достижения поставленных целей в этот день необходимо работать только честно и выбирать хорошо знакомые пути реализации проектов.

Во второй половине дня уделите время себе, проведите время с пользой для души и настроения!

Десятый лунный день астрологи называют благоприятным для любовных отношений, общайтесь с партнером или выходите на поиски интересных знакомств. Также желательно в этот день заниматься творческой работой, идей будет достаточно!