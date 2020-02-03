Лунный календарь: гороскоп на 4 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

3 февраля 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 4 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли переходит в созвездие Близнецов!

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Лунные Близнецы зовут нас познавать мир и открывать для себя что-то новое. Хорошее время для познания и анализа информации, но на работе проблемами могут стать излишняя импульсивность и неспособность к концентрации.

Желательно заниматься интеллектуальной деятельностью, которая является для вас интересной.  

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Одиннадцатые лунные сутки продолжают оказывать на нас положительное влияние. Этот день с мощной энергетикой поможет вам воплотить в жизнь любое дело, достаточно подойти к нему ответственно и выбрать честный путь достижения успеха!

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