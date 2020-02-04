Лунный календарь: гороскоп на 5 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

4 февраля 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 5 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В среду спутник Земли останется в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Лунные Близнецы астрологи связывают с быстрыми делами, обработкой информации, спонтанными изменениями в жизни. В этот день вы можете решиться на что-то грандиозное, однако специалисты не советуют затевать ничего серьезного!

В общении с людьми конфликты могут возникнуть из-за ваших не совсем корректных шуток.  

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Двенадцатые лунные сутки считаются неблагоприятным для личных отношений, повышаются риски поссориться на ровном месте. Астрологи советуют в этот день отдавать близким лишь позитивные эмоции, а также можно заняться благотворительностью, которая вам по душе. 

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