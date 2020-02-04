Лунный календарь: гороскоп на 5 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
4 февраля 2020 20:00
Лунный гороскоп на 5 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
В среду спутник Земли останется в созвездии знака Зодиака Близнецы.
Лунные Близнецы астрологи связывают с быстрыми делами, обработкой информации, спонтанными изменениями в жизни. В этот день вы можете решиться на что-то грандиозное, однако специалисты не советуют затевать ничего серьезного!
В общении с людьми конфликты могут возникнуть из-за ваших не совсем корректных шуток.