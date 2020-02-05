Гороскоп на 6 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

5 февраля 2020 13:35 Алла Лысак
Гороскоп на 6 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 6 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 06.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 6 февраля 2020, четверг. 

Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).             

Гороскоп Овен. Астрологи советуют не переступать грани морали, даже если ваше честолюбие возрастет до невиданных ранее высот. 

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Гороскоп Телец. Набраться сил и возобновить баланс энергии вам поможет путешествие, даже небольшая прогулка наедине с собой будет кстати.  Так вы, наконец, соберетесь с мыслями. 

Гороскоп Близнецы. Звезды сулят вам позитивный день и призывают быть внимательными с пищей, которую вы употребляете. 

Гороскоп Рак. Неожиданные новости могут сбить вас с ритма, однако они не станут серьезным поводом для волнения. 

Гороскоп Лев. Вы стараетесь вести свои финансовые дела очень скрытно, и это правильно, ведь недоброжелатели могут нацелиться на ваш капитал в четверг. 

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Гороскоп Дева. Астрологи призывают вас к спокойствию в этот день, даже если начальник абсолютно точно не прав, держите свое мнение при себе, так будет лучше для вашей карьеры. 

Гороскоп Весы. Проблемы могут возникнуть в общении из-за недопонимания, постарайтесь проявить терпение. 

Гороскоп Скорпион. Прекрасный день для разного рода свершений, поэтому активно работайте и не скромничайте с идеями. 

Гороскоп Стрелец. Вам постоянно не хватает общения, вы привыкли находиться в эпицентре внимания друзей и близких. 

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Гороскоп Козерог.  Остановитесь и подумайте, так ли хорош проект, в который вы хотите вложиться. Спойлер: звезды не советуют вообще в этот день тратить деньги. 

Гороскоп Водолей.  Вас попробуют втянуть в грязные игры со сплетнями, но присоединяться ни в коем случае нельзя. 

Гороскоп Рыбы.  Желательно вести себя благоразумно и быть в любой ситуации голосом здравого смысла, тогда обойдется без ссор. 

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