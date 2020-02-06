Лунный календарь: гороскоп на 7 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

6 февраля 2020 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 7 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Последний рабочий день недели спутник Земли проведет в созвездии Рака.

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Лунный Рак продолжает влиять на наше настроение, поэтому могут возникать проблемы в общении. Излишняя впечатлительность, неспособность сосредоточиться и эмоциональность могут привести к ссорам. 

Благоприятное время для вопросов, связанных с юриспруденцией.   

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Четырнадцатые лунные сутки могут подтолкнуть вас к освобождению от некого бремени, возможно, некоторые люди решать завершить отношения или решить вопросы, которые давно не давали им полноценно радоваться жизни.

Луна благоволит таким поступкам!

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