Лунный календарь: гороскоп на 7 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
6 февраля 2020 20:00
Лунный гороскоп на 7 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Последний рабочий день недели спутник Земли проведет в созвездии Рака.
Лунный Рак продолжает влиять на наше настроение, поэтому могут возникать проблемы в общении. Излишняя впечатлительность, неспособность сосредоточиться и эмоциональность могут привести к ссорам.
Благоприятное время для вопросов, связанных с юриспруденцией.
Луна благоволит таким поступкам!