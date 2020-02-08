Гороскоп на 9 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

8 февраля 2020 13:00 Алла Лысак
Гороскоп на 9 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 09.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 февраля 2020, воскресенье. 

Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).               

Гороскоп Овен. Решить самые разнообразные задачи вам поможет сообразительность, в некоторых делах придется проявить решительность. 

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Гороскоп Телец. Берегите свое здоровье, занимайтесь умеренными физическими нагрузками, а от стрессов и нервотрепки спасайтесь бегством ради своего самочувствия. 

Гороскоп Близнецы. Астрологи советуют сбросить груз эмоций при помощи спорта или общения с животными.

Гороскоп Рак. Прекрасное время для расширения сферы деятельности, будет возможность показать себя в качестве творческой личности. 

Гороскоп Лев. В воскресенье у вас не будет возможности расслабиться, старайтесь держать себя под контролем и не отвлекаться на мелкие хлопоты. 

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Гороскоп Дева. Излишества в еде могут навредить вам больше, чем тяжелая работа. Не стоит потакать своим вредным привычкам и желаниям. Сегодня лучше воздержаться. 

Гороскоп Весы. Обязательно прогуляйтесь в воскресенье, проведите какое-то время на природе. 

Гороскоп Скорпион. Осторожнее с реализацией цели, положение может оказаться не очень удобным для старта проекта.

В таком случае звезды советуют вам просто немного подождать!

Гороскоп Стрелец. Сегодня вы сможете установить дружеские связи, которые в будущем окажутся очень полезными. 

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Гороскоп Козерог.  Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психологического настроя, очень важно больше улыбаться, радоваться даже мелочам.

Гороскоп Водолей.  Из-за повышенного уровня беспокойства вам сегодня не будут удаваться дела, требующие всего внимания. 

Гороскоп Рыбы. Вечером зажгите ароматическую свечу в комнате, энергия огня напитает вас бодростью, а приятный аромат погрузить в грезы. 

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