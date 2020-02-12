Гороскоп на 13 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 13.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 13 февраля 2020, четверг.
Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).
Гороскоп Овен. Ваш врожденный скептицизм может помешать рассмотреть достойное предложение о подработке, поэтому не отказывайтесь от него сразу. Проанализируйте плюсы и минусы.
Гороскоп Близнецы. Оставьте свою прямолинейность дома и действуйте на протяжении всего дня нестандартно и интересно.
Гороскоп Рак. Причиной вашего беспокойства может стать случайно брошенное критическое замечание коллеги, выбросите его из головы.
Гороскоп Лев. Ваш авантюризм сегодня разгуляется по полной, постарайтесь обуздать свое стремление к риску и хотя бы не делать ничего откровенно вредного и опасного для вас или окружающих.
Гороскоп Весы. Пока вы сконцентрировались на своих мелких промашках, не замечаете действительно существенных достижений.
Гороскоп Скорпион. Вежливо откажите людям, которые захотят втянуть вас в свои проблемы, и займитесь занятием, вдохновляющим вас.
Гороскоп Стрелец. Общение станет источником приятных эмоций, а еще на работе вы сможете достичь впечатляющих результатов.
Гороскоп Водолей. Звезды призывают обратить внимание на ваше окружение и вычислить человека, который манипулирует вами.
Гороскоп Рыбы. Продолжается положительная полоса, сделки будут выгодными, а друзья одарят вас своим вниманием.