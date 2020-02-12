Гороскоп на 13 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 13.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 13 февраля 2020, четверг.

Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).

Гороскоп Овен. Ваш врожденный скептицизм может помешать рассмотреть достойное предложение о подработке, поэтому не отказывайтесь от него сразу. Проанализируйте плюсы и минусы.

. В последнее время вы наслаждались стабильностью и покоем, однако сегодня можете внезапно заскучать и захотеть некой эмоциональной встряски.

Гороскоп Близнецы. Оставьте свою прямолинейность дома и действуйте на протяжении всего дня нестандартно и интересно.

Гороскоп Рак. Причиной вашего беспокойства может стать случайно брошенное критическое замечание коллеги, выбросите его из головы.

Гороскоп Лев. Ваш авантюризм сегодня разгуляется по полной, постарайтесь обуздать свое стремление к риску и хотя бы не делать ничего откровенно вредного и опасного для вас или окружающих.

Расслабитесь и не думайте о проблемах, которые вы не в состоянии пока или самостоятельно решить. Призовите на помощь людей, которым вы доверяете.

Гороскоп Весы. Пока вы сконцентрировались на своих мелких промашках, не замечаете действительно существенных достижений.

Гороскоп Скорпион. Вежливо откажите людям, которые захотят втянуть вас в свои проблемы, и займитесь занятием, вдохновляющим вас.

Гороскоп Стрелец. Общение станет источником приятных эмоций, а еще на работе вы сможете достичь впечатляющих результатов.

Не пытайтесь оправдать своё нежелание заниматься делами – лучше избавьтесь от лени, и поскорее возьмитесь за работу.

Гороскоп Водолей. Звезды призывают обратить внимание на ваше окружение и вычислить человека, который манипулирует вами.

Гороскоп Рыбы. Продолжается положительная полоса, сделки будут выгодными, а друзья одарят вас своим вниманием.